LHC vann straffdramat – efter mållösa matchen

Chanserna var få – målen ännu färre – när Malmö Redhawks tog emot Linköping hemma i Hyllie inför lite drygt 5 200 åskådare.

Inget av lagen lyckades koppla något vidare grepp om tillställningen, även om gästerna kom till desto fler avslut än Malmö.

– Det är mycket åka och kämpa. Jag tycker ändå vi gör en bättre första period än andra, konstaterade Linköpings Patrik Lundh till C More under matchens andra paus.

Linköping kom visserligen till spel med en seger bakom sig, men har annars varit inne i en liten formsvacka. Precis som Malmö, som kom till spel med fyra raka förluster i ryggen.

– Det är inte alls snyggt där ute. Ibland blir det så här, då får man ta fram det som är positivt och vi ska komma på något bra här och trycka dit den i tredje, sa Malmöbacken Tobias Ekberg, inför den tredje perioden.

Men vad det än var som Tobias Ekberg ville plocka fram inför den tredje perioden så fungerade det inte.

Matchens sista akt blev nämligen en lika slätstruken historia som resten av matchen, och det mest anmärkningsvärda var kanske att hemmalagets Konstantin Komarek, som varit skadedrabbad på sistone, fick göra ett antal byten.

Broc Little blev straffhjälte

Först efter straffar bjöds publiken på lite mål – och matchhjälte blev Broc Little, som såg till att gästerna satte två av tre straffar och fick med sig en extra poäng hem till Östergötland.

– Vi gör det för en gångs skull riktigt bra på straffarna, både målskyttar och målvakter, säger Linköpings assisterande tränare Johan Åkerman.

Har det varit sämre tidigare under säsongen?

– Ja, vi har väl inte vunnit alla strafftävlingar vi varit med i.

Inför matchen har mycket fokus varit på Malmös defensiv och skåningarnas många insläppta mål. Det blev något bättre i dag, tycker Malmötränaren Peter Andersson.

– Det är två rätt försiktiga lag och det händer inte så mycket under matchen, säger han.

– Vi var tvungna att tajta till vår defensiv ordentligt, vi har släppt in mycket mål på slutet. Det gör vi på ett bra sätt.