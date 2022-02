Det var tvåan Rögle mot trean Luleå inne i ett smockat Catena Arena under torsdagskvällen. Publiken var taggad till max och tog i för kung och fosterland i inledningen av matchen. Kanske att det gjorde kapten Mattias Sjögren övertaggad. Han visades nämligen ut både en och två gånger i den första perioden – matchens dittills enda utvisningar.

Luleå lyckades dock inte överlista Rögle i spel fem mot fyra utan i stället var det hemmalaget som imponerade mest när lagen var lika många på isen, men den första perioden innehöll inga mål.

Men i andra skulle det rassla till i nätet – och det ordentligt. Inom loppet av 23 sekunder gjorde Rögle två mål, först av den blott 17-årige österrikaren Marco Kasper och därefter av Samuel Jonsson. Målen kom innan ens två minuter av den andra perioden var spelad.

Ridå i Luleå? Nej, gästerna reducerade dryga tio minuter senare genom Pontus Själin och nytt hopp tändes – men inte speciellt länge.

”Inte bra, så enkelt är det”

För bara två minuter senare hade Rögle replikerat då Anton Bengtsson slog till med elfte ligamålet för säsongen, framspelad av färska hemvändaren Daniel Zaar.

Pontus Själin i Luleå inte nöjd hur den andra perioden inleddes och avslutades med baklängesmålen:

– Det är inte bra. Så enkelt är det. De får två mål ganska snabbt, sedan får vi något längre anfall mitt i perioden men sen släpper vi till. Fruktansvärt onödigt igen. Ingen bra period av oss och vi är tvåa, trea, fyra på puckarna. Jag antar att de inte var nöjda med sin förstaperiod och att de kom ut hårdare i andra, summerar Luleås första målskytt i matchen för C More under pausvilan.

Rögle fick också en drömstart i tredje perioden. Den var nämligen bara 18 sekunder gammal när Anton Bengtsson slog till med sitt andra mål för kvällen.

Luleå replikerade snabbt genom Jack Connolly och 4–2 ett faktum med drygt 17 minuter kvar av perioden att spela.

Rögle skuggar Skellefteå: ”Sneglar på tabellen”

Trots bra möjligheter åt båda hållen blev det inga fler mål och Rögle vann toppmötet. Skåningarna en poäng från serieledande Skellefteå och ryckte därmed också ifrån trean Luleå. Det skiljer nu där fem poäng mellan lagen.

– Vi har lite koll på tabellen men det gäller att inte tänka på det för mycket. Vi har många matcher kvar och vi fokuserar på det. Det kommer inte bli så många vilodagar och det gäller att hålla kroppen och huvudet fräscht så att vi kan slappna av mellan matcherna. Man sneglar väl lite på tabellen men inte allt för mycket, säger Samuel Jonsson som ändå njuter lite extra över att gå vinnande ur detta toppmöte:

– Det var ju en så kallad sexpoängsmatch så det var skönt att kunna ta den här segern.

Du fick göra första målet för säsongen. Efterlängtat?

– Ja men verkligen! Det var ju ett tag sedan sist och det är alltid skönt att se pucken gå in, det skapar självförtroende, konstaterar backen som i fjol svarade för fem fullträffar.

– Av egen erfarenhet brukar det lossna om man väl sätter första, så det är det jag hoppas på nu!