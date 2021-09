Rögle åkte till södra Tyskland med tre CHL-vinster på lika många matcher. Men succéinledningen till trots – visst fanns det grus i den skånska lagmaskinen.

Under lördagskvällens första period var det hemmalaget Red Bull München som skapade de flesta och bästa chanserna. Ja, den NHL-draftade målvaktstalangen Calle Clang fick sannerligen anstränga sig rejält för att bibehålla det mållösa resultatet.

– München spelar på ett sätt som vi inte är vana vid. Varken i SHL eller Zug spelar på det sättet. Så det var en svårspelad match. Men vi hade våra chanser att göra mål, säger Anton Bengtsson.

Det mållösa resultatet stod sig i lite drygt en och en halv period.

För trots att Rögle kom ut hungrigare i mittperioden var det München som stod för matchens två första fullträffar.

Parkes slog till två gånger om

Båda gångerna hette målskytten Trevor Parkes.

Vid 1-0-målet gjordes kanadensaren först ner av Röglekaptenen Mattias Sjögren, men från liggande position lyckades han ändå trycka in 1-0 bakom Calle Clang.

Lite drygt sju minuter senare var det dags för RB München att dra på mållåten Rockin all over the world av Status Quo igen. Samme Parkes var påpasslig under ett powerplay och styrde in matchens andra mål, assisterad av Zachary Redmond och Jonathon Blum.

– Men vi har många bra chanser, både två mot ettor och några powerplay där vi borde gjort mer. Hade vi gjort det hade det sett annorlunda ut, säger Anton Bengtsson.

Rögle var nära att reducera kort senare när just Anton Bengtsson avslutade och tvingade fram en målvaktsretur från Danny aus den Birken. Forwardsstjärnan Dennis Everberg hamnade i ett gyllene läge – men hans skott på tennis prickade stolpen.

– Det var verkligen små marginaler. Det studsade inte vår väg, säger Bengtsson.

Inte heller när Brady Ferguson och Oskar Stål Lyrenäs kom helt fria fick ängelholmarna anledning att jubla. Aus den Birken hängde nämligen med perfekt i sidledsförflyttningen och stod för matchens kanske svettigaste räddning.

Cam Abbott: ”Vi måste bli skarpare”

Det krävdes ett powerplay tidigt i den tredje perioden för att den tillresta bortaklacken skulle få jubla på läktarplats. Rögle tryckte tillbaka München riktigt rejält och efter mycket om och men lyckades till slut Ludvig Larsson skjuta pucken i mål.

Ett kvitteringshungrigt Rögle växlade upp ett hack, hittade momentum och låg bakom det mesta offensiva spelet i slutperioden.

Men det var ändå München som stod som segrare med uddamålet, 2-1. En seger som innebär att tyskarna tar över ledningen i grupp D, en poäng före just Rögle.

– Det var en tajt match. Jag tycker inte riktigt vi lyckades etablera vårt spel i kväll. Grabbarna kämpade hårt och skapade några chanser, men vi måste bli skarpare, säger Rögletränaren Cam Abbott.

Trots att Rögle förlorade är vägen till slutspel minst sagt vidöppen. Skåningarna parkerar på en andraplats i gruppen och har två matcher kvar att spela – båda mot slagpåsen Sönderjyske, som förlorade med 9-3 mot EV Zug tidigare under lördagen.

– Vi har ändå bra chanser att gå vidare. Jag tycker faktiskt vi har spelat bättre under våra två bortamatcher än vad vi gjorde hemma. Senast mot Zug tyckte jag vi gjorde det bra och kan vi bygga vidare på det här tror jag vi kan bli farliga, säger Anton Bengtsson.

TV: SE FLER NYHETER