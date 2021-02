Ilskan efter smällen: ”Jäkla ful utvisning”

Leon Bristedt missade förlustmatchen mot Färjestad men var åter på isen i torsdagsmötet med Örebro.

Dessutom var backen Niklas Hansson tillbaka efter tre matchers sjukdomsfrånvaro och Dennis Everberg gjorde sin 200:e SHL-match när serieledande Rögle jagade revansch efter tisdagens 4-0-förlust.

Och det tog bara tre minuter innan Hansson skrev in sig i poängprotokollet då han spelade fram Daniel Zaar som prickade in ledningsmålet från backposition.

Målet innebar Zaars nionde poäng mot Örebro den här säsongen.

– Det är mest tillfälligheter. Men det är kul att möta dem, de spelar rolig hockey och ganska likt oss, säger Zaar när får frågan om sitt fina facit mot just Örebro i C More.

Släppte in fyra raka mål

Örebros svar på Zaars mål kom dock omgående då man fick chansen i spel fem mot fyra. Hemmalaget tog också ledningen med 14 sekunder kvar av den första perioden genom Rasmus Rissanen - vars skott inte såg helt otagbart ut för Christoffer Rifalk i Röglemålet.

Och i den andra perioden fortsatte motgångarna för skåningarna. Rodrigo Abols stod för två mål under de inledande tio minuterna vilket gjorde att Örebro drog ifrån till en 4-1-ledning.

– Det är frustrerande där ute faktiskt, jag tycker inte att det studsar med oss, säger Simon Ryfors , som skickade in reduceringen till 4-2 i spel fem mot tre i slutet av den andra perioden, till C More.

Fina bortasviten bruten

Men i stället för ännu en reducering var det Örebro som fick det sista ordet. Ludvig Rensfeldts 5-2 i mitten av den tredje perioden blev spiken i kistan.

När Eric Gelinas sedan fick matchstraff för en checking from behind på Robert Leino kunde Örebro spela av matchen.

Örebros tränare Niklas Eriksson var irriterad över tacklingen.

– En jäkla ful utvisning på Leino som är försvarslös. Det kunde blivit en ny Tobbe Forsberg, säger tränaren på presskonferensen enligt Aftonbladet.

Förlusten innebär att Rögles fina bortasvit med tre raka segrar, och två raka nollor bröts. Cam Abbotts mannar får trösta sig med att man fortfarande toppar SHL på 88 poäng.

– Arbetsinsatsen är bra men det klaffar inte. Sedan trillar puckarna in lätt bakåt, sammanfattar Röglekaptenen Mattias Sjögren lagets insats för C More.