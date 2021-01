Lyssna på Expressens podcast Hockeypuls med Chris Abbott:

Under årets SHL-säsong fanns Nils Höglander på isen vid 23 tillfällen för sitt Rögle. Han noterades för 14 poäng och en istid på drygt 14:05 per match.

Det är mer än två minuter mindre (!) än vad Höglander noterades för när han under natten mot torsdag presenterades för Vancouver Canucks-supportrarna.

Den svenska supertalangen låg först bakom Bo Horvats 1-0-mål genom sitt defensiva slit. I mittperioden blev Höglander sedan själv målskytt, när han fanns på rätt plats vid rätt tillfälle och tryckte en retur i mål.

Allt som allt fick Nils Höglander speltid i 16 minuter och 23 sekunder – bara två forwards i Vancouver fick ett större förtroende än så.

Då ska man ha i åtanke att tio Rögle-forwards snittade en högre istid än Höglander under den första halvan av årets SHL-säsong.

– Ja, jag såg några höjdpunkter tidigare under morgonen. Det är väldigt roligt för honom, säger Rögles sportchef Chris Abbott, som själv värvade Nils Höglander från AIK sommaren 2018.

Han spelade över 16 minuter under natten, vad säger du om hans debut?

– Otroligt! Det är en dröm som går i uppfyllelse för honom. Höglander har haft en fin resa och jag kommer ihåg när jag träffade honom första gången, redan då var hans målsättning att en dag få göra mål för första gången i NHL.

– Det kommer bli många fler, jag är väldigt glad för hans skull.

”Kommer passa in bra”

Som spelare är Nils Höglander känd för sin fart och imponerande teknik. Under sin tid i Rögle stod 20-åringen för en lång rad konstmål – så sent som i december lurade han upp Skellefteå-försvaret på läktaren, innan han satte klubban mellan benen och sprätte upp pucken i mål.

Tror du Höglanders spelstil kommer passa bra i NHL?

– Ja, det tror jag. NHL spelas på mindre rinkar och du har mindre ytor att spela på och du är hela tiden närmre målet. Jag tror att han kommer passa in bra där och han har fått en bra miljö i sin kedja, säger Chris Abbott.

I samband med nattens 5-3-vinst mot Edmonton matchades Nils Höglander med de kanadensiska stjärnorna Bo Horvat och Tanner Pearson.

Det dröjde bara 38 minuter innan svensken blev målskytt för första gången.

– Jag har haft kontakt med Vancouver och pratade med dem så sent som under gårdagen. De blev väldigt spända efter Höglanders camp och de ser fram emot vad han kan åstadkomma under säsongen, säger Chris Abbott.

Tror du vi kan glömma Höglander i SHL de kommande åren nu?

– Haha, om han fortsätter spela på sitt sätt så är han nog inte på väg tillbaka. Men vi får se, vi har en konversation med Vancouver och tiden får utvisa vad som händer.

Jagar en forward

Samtidigt innebär Nils Höglanders drömdebut på andra sidan Atlanten också viss huvudbry för Chris Abbott och Rögles sportsliga ledning. Skåningarna kan med all sannlikhet glömma att få se Höglander tillbaka i den grönvita-matchtröjan inom den närmaste framtiden.

Chris Abbott får med andra ord ge sig ut på spelarjakt.

– Vi tittar efter en forward, men det behöver inte nödvändigtvis vara en ytter. Vi har Leon (Bristedt) som inte har spelat på ett tag och vi vet inte riktigt när han kommer tillbaka. Sedan har vi (Filip) Karlsson som vi har lånat tillbaka men där vi inte vet hur framtiden ser ut, säger Abbott.

– Ja, vi tittar efter några nya spelare nu när vi börjar närma oss transferns deadline.

Är det en annorlunda spelarmarknad du har att arbeta mot just nu, på grund av pandemin och den annorlunda NHL-starten?

– Ja, det är väldigt annorlunda. Några av spelarna som är tillgängliga har inte spelat på nio - tio månader och NHL-klubbarna har större trupper denna säsong med sina ”Taxi-squads”, och bara det tar säkert bort 150 spelare från marknaden.

– Så ja, det är en annorlunda miljö just nu, avslutar Chris Abbott.