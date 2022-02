Frälste pressat Rögle – ny tabelltvåa i SHL

Timrå i stort poängbehov var bittra över 0-1-nederlaget under måndagskvällen, men nu i Ängelholm dygnet senare fick gästerna bästa möjliga start på matchen. Ett drömanfall där pucken gick som på ett snöre slutade med att Jens Lööke satte ledningsmålet från nära håll, fint assisterad av Erik Andersson och Robin Alvarez.

Rögle tryckte på för kvittering, var mycket nära genom Marco Kasper och Ted Brithén, men Timrå stod emot – och det skulle löna sig.

Stort slarv i Rögles försvar med dryga två minuter kvar av den första perioden och gästernas Jeremy Boyce-Rotevall bjöds på ett friläge som han utnyttjade på allra bästa sätt. 2–0 till nästjumbon Timrå mot topplaget Rögle efter första perioden ett faktum och stor irration på läktarplats.

Islossning i andra perioden

Publiken skulle dock få jubla en bit in i den andra perioden. Läcker omställning signerad Leon Bristedt och William Wallinder där den sistnämnde osjälviskt spelade tillbaka till gårdagens matchvinnare Bristedt som enkelt kunde raka in reduceringen.

Blodad tand inne i Catena Arena och med bara 21 sekunder kvar av andra perioden kom också kvitteringen när Anton Bengtsson styrde in William Wallinders skott. Wallinder därmed med andra framspelningen i matchen.

Alvarez: ”Surt”

En besviken Robin Alvarez sa följande till C More under pausvilan:

– Surt att släppa in målet så sent, men det är bara upp igen. 2-2 inför sista perioden är ett bra utgångsläge. Jag tycker att vi spelar relativt bra men det är små marginaler.

Anton Bengtsson som styrde in kvitteringen var minst sagt lättad över 2-2-målet.

– Vi har haft så fruktansvärt mycket chanser så det var skönt att få utdelning. Timrå gör det svårt för oss, vi måste komma in mer på mål.

Brithén med två mål på 22 sekunder

Mer utdelning för hemmalaget skulle också komma – och det genom två mål direkt efter varandra. Det första kom i numerärt överläge och det dröjde bara tre sekunder i powerplay-spelet förrän Ted Brithén satte 3-2 efter en retur.

22 sekunder senare var Timrås uppförsbacke än brantare när Brithén återigen slog till, den här gången via ryggen. Pucken retligt förbi mållinjen med minsta möjliga marginal.

Timrå såg ut som ett slaget lag, men med en gubbe mindre på isen lyckades gästerna ändå reducera med knappa tio minuter kvar när Per Svensson höll sig framme. Backens femte SHL-mål för säsongen och helt plötsligt nytt liv i matchen.

Precis som under måndagskvällen var Timrås forcering långt ifrån ofarlig, men Rögle redde ut stormen och med fyra sekunder kvar satte Leon Bristedt 5-3 i tom bur.

Rögle ny tabelltvåa med bara en poäng upp till serieledande Skellefteå. Tyngre för Timrå som fortsatt har fyra poäng upp till strecket.

– Tråkigt. Vi gjorde en bra insats och var värda mer än vad vi fick ut. Bra lag har tur och vi är inte riktigt där, vi får slita mycket. Så klart att det är jävligt tråkigt att kamma hem 0 poäng nu på de här två matcherna. Det grinar emot och det är väl ett signum för ett bottenlag, summerar Timrås Per Svensson i intervjun med C More efter slutsignalen.