Total premiär-kollaps: "Vi blev paralyserade"

Kristianstad HK har ett tydligt mål. Man vill ta nya steg på handbollskartan.

I fjor slog man Sävehof med 26-23, blev femma i ligan och spelade kvartsfinal mot Lugi.

Den här säsongen lär bli tuffare.

Första matchen slutade med ett rejält magplask. 14-32 på hemmagolvet mot Sävehof.

Regerande mästarlaget på damsidan krossade Kristianstad.

Det dröjde nästan elva minuter innan hemmalaget genom Martina Weisenbilderova gjorde första målet. Då stod det 0-7 på tavlan och Sävehof kontrollerade matchen.

– Många faktorer som spelar in. Vi brände chanser i början sedan kontrar de in 2-0 och 3-0. Då var det precis som vi blev paralyserade, säger Ulf Schefvert till C More när han förklarar vad som hände.

I paus hade Sävehof 13 måls ledning (5-18) och hemmaspelarna hade resignerat.

– Vi missar bra lägen i början. Det sätter grillor i huvudet på oss och anfallsspelet går i lås. Vi blir försiktiga, vi vågar inte skjuta och vi vågar inta ta våra lägen, summerar spelmotorn Sara Carlström i C More-sändningen.

Schefverts tuffa kritik

Schefvert menar att hans spelare var för ärliga och agerade utan hjärta.

– Det var inte mycket till motstånd när Sävehof kontrade. Vi sprang bredvid och tittade på. Ingen försökte få stopp på bollföraren eller gå in och ta en smäll, säger han.

KHK-tränaren virrar på huvudet efter den kollektiva kollapsen.

– Det är många faktorer som spelar in. Premiärnerver. Missar i början. Deras målvakt gör en bra insats samtidigt som Sävehof är ett bra lag. Och vi spelade dem rakt i händerna. De kunde kontra, kontra och kontra, säger Schefvert till C More.