IFK Ystad kom tillbaka direkt efter förlusten mot HIF Karlskrona när Handbollsligans jumbolag AIK var på besök.

Det blev egentligen aldrig spännande.

IFK Ystad var för bra.

Mycket tack vare en spelare som egentligen skulle suttit på läktaren den här matchen.

Men när IFK-målvakten Marcus Cleverly blev sjuk var det bara för Sebastian Glemhorn att byta om och hoppa in ändå.

– Jag skulle inte det egentligen. Jag och Linus (Olsson) skulle göra ett byte och testa, men sen blev dansken (Cleverly) sjuk. Han kände sig lite krasslig och ville stanna hemma och då fick jag hoppa in, säger Sebastian Glemhorn till C More.

”Gör det vi inte gjorde mot Karlskrona”

Med 16 räddningar på 36 skott landade inhopparens räddningsprocent på 44,44 när IFK Ystad bibehöll sin åttamålsledning från paus (18–10) till matchens slut där siffrorna skrevs till 31–23.

– Vi gör det vi inte gjorde mot Karlskrona. Vi trycker på och spelar vårt spel. Även om (Ola) Pewik och gänget får göra några mål står vi fast vid det vi sa innan. Jag är nöjd.

Glemhorn: ”Det är underbart”

Sebastian Glemhorn var även nöjd med att få chansen att visa upp sig efter att ha fått stå tillbaka för ordinarie målvakten Cleverly under säsongsinledningen i höst.

– Det är underbart. Det är klart man får stå lite åt sidan när Cleverly kommer, han är en väldigt meriterad spelare, men det är helt underbart. Och sen att det är Henrik Schneider (AIK:s tränare) som står på andra sidan som man blivit coachad av en gång i tiden gör det inte sämre direkt. Det är alltid kul att möta dem man haft att göra med innan och göra det bra.

IFK Ystad närmar sig i och med segern åttondeplacerade Sävehof. AIK ligger fortsatt sist i Handbollsligan utan poäng efter elva raka förluster.