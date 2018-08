Profilerna Axnér och Carlén spolas som experter av TV4

Tomas Axnér har under flera år suttit på dubbla stolar – dels som tränaren i Lugi och dels som expert i TV4:s och C Mores handbollssändningar.

Oscar Carlén har haft en liknande roll. Han har kombinerat jobbet som assisterande tränare i Ystads IF med att kommentera matcher i TV4 och C More.

Även om Axnér och Carlén inte kommenterat matcher med sina egna lag har båda profilerna haft mycket åsikter om motståndarna i ligan.

– Det är klart att ingen av de två ska fortsätta att jobba hos oss, säger Ludvig Ternstedt.

Nu väljer TV4 en annan, och mer neutral, lösning.

Charlie Sjöstrand plockas in som expert och får sällskap av Skurus Jennie Linnéll som redan tidigare varit knuten till TV4:s handbollssändningar.

– Vi gör dock en förändring jämfört med förra året. Jennie ska enbart kommentera herrmatcher eftersom hon spelar i damernas liga, säger Ludvig Ternstedt.

Nye experten är rutinerad

Det är en tydlig markering från TV4 och C More. Man vill ha fristående experter utan koppling till samma liga där man arbetar.

Första sändningen blir redan på onsdag i nästa vecka när handbollsligan tjuvstartar med IFK Kristianstad mot Önnered.

Ternstedt välkomnar Charlie Sjöstrand som spelat i flera svenska klubbar: Västra Frölunda, Alingsås, Redbergslid och IFK Kristianstad.

Sjöstrand kommer närmast från GWD Minden i Tyskland, där en knäskada lagt hinder i vägen för en fortsatt toppsatsning.

– Det blir kul att få in ett nytt ansikte som expert. Han lämnar Bundesliga och det var inte länge sedan han spelade i handbollsligan. Han kommer in med en färsk syn. Det känns kul att få in en sådan profil, säger Ternstedt.

Mer handboll än någonsin

C More satsar rejält på handbollen den kommande säsongen.

– Mer än någonsin, förtydligar Ludvig Ternstedt.

80 matcher i handbollsligan visas linjärt på C More och i Sportkanalen. Övriga matcher går att går att streama på C More. 50 matcher i damernas liga sänds linjärt på C More.

– Sedan tillkommer slutspelet och alla finalmatcherna. Det blir kul med det nya upplägget med bäst av fem även i finalen, menar Ternstedt.

Daniel Kristiansson, och Marika Eriksson som arbetade med hockeyallsvenskan i fjor, kommer att leda tv-sändningarna.