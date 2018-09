Oavgjort efter dramatik i slutminuten i Skånederbyt

Anders Persson inledde Skånederbyt i YIF-målet men tvingades kapitulera när han kastat sig efter ett skott och blev liggande för omplåstring i första halvlek.

– Jag tror att han fick en kyss på armen, det blir nog en lårkaka på biceps och vila några dagar, säger YIF:s andra målvakt Måns Landgren till C More.

Måns Landgren fick därför inleda andra halvlek i YIF-målet och tackade för förtroendet med 15 räddningar - däribland ett frikast i sista sekunden vid ställningen 23-23.

– Det var en bra dag på jobbet, synd vi inte fick två poäng. Men vi får vara nöjda med en poäng, summerar han i C More.

– Det är ett steg i rätt riktning jämfört med matchen mot Kristianstad. Vi gör en solid insats, fortsätter han.

Mycket smälla på och springa

Lugis Hampus Jildenbäck:

– Det kändes som vi hade ledningen under i stort sett hela matchen så vi borde tagit hem den. Men det var lit 50/50 i slutet, säger han till C More.

– Det var en kul match att spela. Kanske inget uppställt skönspel men mycket smälla på och springa.

I nästa omgång väntar dessutom ett nytt Skånederby för Lugi, om än ännu tuffare.

– Vi har allt att vinna mot Kristianstad. Det blir ofta bra matcher, lite lika matcherna mot Ystad.