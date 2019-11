Ny blytung smäll för favoriter: ”Skitsegt”

Förlusterna fortsätter förfölja IFK Kristianstad hösten 2020.

Den här kvällen, borta mot Alingsås, satt Ljubomir Vranjes lag i förarsätet och styrde fajten i Estrad.

Kristianstad gick mot en klar seger när Adam Nyfjäll satte 18-23 och Anton Hallén tryckte in 19-24 efter 45 minuter.

Där och då var det IFK som kontrollerade golvet.

En timeout från Alingsås lurige tränare Mikael Franzén vände matchen.

– Det är väldigt jämnt. Och tufft. Vi gör fler misstag än Alingsås. Det straffar sig, summerar Helge Freiman i C More-intervjun efter 29-28.

Förlusten är blytung för Kristianstad.

Trots att spelarna hade driv och en klar ledning räckte det inte den här gången heller.

Favoritlaget i handbollsligan har förlorat fyra av tio matcher och sackar i tabellen.

Felix Claar bjöd på målrepris

Att det avgörande målet kommer när klockan står på 59.59 gör det knappast enklare.

Felix Claar gjorde som i femte kvartsfinalen mot Ystad IF. Alingsås kliniske målhjälte tryckte in bollen i sista sekunden, den här gången i Richard Kappelins högra kryss. Bollen prickade stolpen innan den studsade in i maskorna.

– Vi kunde fått en poäng. Visst är det segt att torska. Vi hade behövt två poäng, konstaterar Freiman.

IFK Kristianstad kom utan skadade motorn Olafur Gudmundsson och saknade power när Freiman och Philip Henningsson åkte på rött kort.

– Om man jämför första och andra halvlek är vi mer ängsliga i andra. Vi har inte samma tryck och inte samma tempoväxlingar.

– Alingsås är bra. De ligger under, måste spela annorlunda och är aggressivare. Samtidigt tappar vi fart. Dom blir starkare och våra skott sitter inte, säger Freiman till C More.

Mittnian avslutar analysen:

– Vi har pratat mycket sista tiden, framför allt har vi pratat om att vi ska släppa loss lite. Vi vet att vi är bra på att springa. Får vi med det i vårt uppställda anfallsspel och lite tempoväxlingar ser det bra ut.