I tabellen ligger HK Malmö i toppen och OV Helsingborg i botten men när lagen möttes på fredagskvällen blev det oväntat jämnt.

– Vi åkte hit för att vinna, alla i laget förväntade sig det. Men det är inte alltid så lätt. Inte alltid så att man går in och vinner med en massa mål. Ibland får man slita för det, det fick vi i dag, säger Fredrik Lindahl till C More.

Malmö ledde i paus med en enda boll, 15-14.

– Vi kämpar och så där, kanske saknades någonting mentalt. Det var lite slarvigt periodvis. Men vi kämpar ändå och försöker hela matchen, fortsätter han.