Kristianstads revansch – femte raka seriesegern

IFK Kristianstads äventyr i Champions League fick ett tungt slut i helgen mot Brest.

Men i Handbollsligan fortsatte dominansen på tisdagskvällen borta mot Skånerivalen Ystads IF.

IFK Kristianstad, utan nye tränaren Ljubomir Vranjes på bänken, vann med klara 37–29 och säkrade klubbens femte raka serieseger i Handbollsligan.

– Det kändes som vi var väldigt taggade. Vi spelade om seriesegern och vi var riktigt sugna att komma ner till Ystad och få med oss två poäng, säger Kristianstads målvakt Leo Larsson till C More.

Kristianstad har vunnit alla tre mötena mot Ystad den här säsongen.

– Vi har spelat bra försvarsspel alla tre matcherna. Snabbt omställningsspel och skadat dem lite på så vis. Det känns jättekul med tre raka mot Ystad.

För IFK-spelarna har det varit tunga dagar efter Champions League-uttåget.

– Det har varit en väldigt tuff helg. För oss är det bara att försöka mobilisera om och försöka hitta motivationen och i dag var det att vi kunde bärga seriesegern redan. Det är klart luften går ur oss lite grann. Champions League är alltid kryddan på moset för oss och vi vill hela tiden gå i bräschen för Sverige och nå så långt som möjligt.

Leo Larsson ser ingen fördel med att kunna fokusera enbart på guldstriden framöver.

– Vi vill bara vinna hela tiden och ville ha en match till i Champions League. Det utvecklar oss och vi vill hela tiden ta ett steg till. Vi ser ingen fördel att åka ur Champions League, det enda är att vi kommer få träna mer i hallen i stället.

Tungt för Kim Andersson

Kim Andersson hade en tung dag på jobbet, sköt lite och drog även på sig en utvisning för snack med fyra minuter kvar vid 29–33.

– Jag har inte varit i någon jättebra period de senaste matcherna och legat på ett snitt med två skott per match ungefär. Jag har lite problem med ett knä men det sitter ju inte i axeln. Jag tar kanske inte för mig som jag gjort innan. Jag får försöka hitta tillbaka till det så jag kan hjälpa laget lite mer, säger Kim Andersson till C More.

Ystads stjärnvärvning: ”Tittar på spelare...”

Men allt är inte deppigt för Ystads IF.

Enligt Aftonbladet är klubben på väg mot en riktigt meriterad värvning.

39-årige Dalibor Doder värvas hem från Bundesliga-klubben Minden till nästa säsong. Mittnian Doder togs ut i VM:s allstar-lag 2011 och var en viktig spelare när Sverige tog silver i OS 2012.

Det är 14 år sedan Dalibor Doder senast spelade i Sverige – i lokalrivalen IFK Ystad.

Enligt Aftonbladet kommer Doder, trots att han fyller 40 år i maj, skriva på ett kontrakt på 2+1 år med Ystad som kommer tappa Eric Forsell-Schefvert till Redbergslid. Doder väntas presenteras nästa vecka.

– Vi tittar på spelare på mittnio och har gjort så en tid, kommenterar Ystads sportchef Marcus Lindgren till tidningen.