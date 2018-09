Ystad IF gjorde jobbet hemma mot Karlskrona. 

Ystad IF står efter matchen mot Karlskrona på fem inspelade poäng samtidigt som motståndet står kvar på noll.

Men det var match långt in i andra halvlek.

– Jag vet inte om det är om vi inte orkar. Det var 26-22 när vi gick ut på 5-1 och fick tre raka kontringar. Hade vi satt dem hade vi bara kunnat spekulera hur det skulle gått. Det är enkla fel, säger Nicklas Grundsten i Karlskrona.

I stället var det alltså Ystad IF som drog i från ytterligare och till slut vann komfortabelt med 31-25.

Till C More säger Kim Andersson, som gjorde tio mål, så här:

– Vi fortsätter trycka och går för det på ett annat sätt. De första matcherna var rätt statiska, nu trampar vi på – men bränner mycket. Ändå vinner vi klart och tydligt, säger han.

Talangen imponerade

Unge talangen Ludvig Hallbäck fortsatte att imponera. En annan talang, målvakten Måns Landgren fick också en chans att visa upp sig.

Kim Andersson anser att den unge målvakten fick hämta några bollar för mycket i nätet bakom honom.

– Om vi släpper in 25 mål kan vi inte säga att vi är nöjda, när vi sagt att vi ska ligga runt 23. Om det är försvaret eller målvakten vet jag inte. Det är klart han hade några fina räddningar, men det finns några samarbeten där vi kan bli bättre. Men han får chansen och vi får hjälpa honom bättre, säger Kim Andersson till C More.