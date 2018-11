Kims show lyfter Ystad: ”Spelar skjortan av alla"

Ex-landslagsmannen ägde första halvlek i Ystad.

Blicken, inspelningarna, skotten – 36-årige Kim visade hela registret och plockade fram det bäst ur godispåsen.

Hemmapubliken bjöds på konstnummer i den högre skolan när YIF gick fram till 15-8 i första halvlek.

Andreas Berg, vänstersexa i Alingsås, var uppgiven när C More skickade in mikrofonen i omklädningsrummet under paussnacket.

– Vi spelar för jävla dåligt. Kim får göra vad fan han vill, han spelar skjortan av alla. Vi trodde han var lite "over the hill" men det visar han i dag att han inte är. Han är hur bra som helst.

– Man får hoppas att han blir trött någon gång, för han är ändå hyfsat gammal.

Något hände i paussnacket.

För Alingsås fick kontroll på Kim och kröp närmare.

Även om Jonathan Svensson skickade in 16-8 direkt i andra kom Alingsås tillbaka – och tuggade nästan ikapp.

Alingsås kröp närmare

När Berg tryckte in 18-15 tio minuter senare var det match igen.

Då klev 18-årige Ludvig Hallbäck fram och visade att framtiden ligger i hans händer.

Fem smarta mål tog YIF till två tunga poäng – 19-15, 21-16, 23-17, 24-18 och 26-23.

– En skön vinst, ler "Ludde" efter 26-24.

När Alingsås la fokus på att stoppa Kim steppade unge Hallbäck och snurrade mellan försvararna i Alingsåsmuren.

– Första halvlek var jag passiv men i andra halvlek flyter det på bra, säger Hallbäck Jr till C More och tackar Kim Andersson.

– Man lär sig nya saker hela tiden. Det är sånt som tränarna inte ser. Det är oerhört lärorikt. Kim snackar hela tiden.

Lugi vann enkelt

YIF:s lokalkonkurrenter IFK Ystad fick en betydligt tuffare kväll. Lugi vann Skånederbyt i Lund med 29-19 efter att styrt i 60 minuter.

Hampus Jildenbäck hade en stor kväll med tio mål. Alfred Jönsson skickade in sex bollar.

Ystads IF är femma med 15 poäng, Lugi på 14 skuggar precis bakom.