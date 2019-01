Jesper Nielsen hade problem med ljumskarna redan inför VM och tvingades till vila under uppladdningen.

Han tog sig tillbaka, fick speltid men problemen kom tillbaka. De två senaste matcherna har Nielsen inte kunnat medverka men det har funnits hopp om återhämtning.

Men så blir det inte.

Jesper Nielsen har skickats hem från Danmark.

– Jag och vårt medicinska team har gjort vad vi kunnat för att jag skulle kunna komma tillbaka i spel, men tyvärr har vi insett att det inte kommer att bli så bra att jag kan spela den här veckan, säger Nielsen i ett pressmeddelande.

Jesper Konradsson kallas in

Fredric Pettersson har sedan tidigare skrivits in i truppen som ersättare för Jesper Nielsen.

Nu väljer förbundskaptenen Kristján Andrésson att i stället ta in mittnian Jesper Konradsson som får ses som ersättare till Jim Gottfridsson.

Gottfridsson har fortfarande problem med sin skadade vad men har fortfarande inte gett upp hoppet om en comeback under VM.

– Det är tråkigt både för oss och Jesper Nielsen att VM är över för hans del. Vi har gjort vad vi kunnat, men hade inte klockan på vår sida den här gången. Bakåt känner vi oss trygga och vi har därför valt att kalla in Jesper Konradsson för att ge oss fler alternativ i anfallsspelet om det skulle behövas. ”Konny” har varit med förr, både i mästerskap och nu senast under delar av oktoberlägret, så han är kapabel att kliva in om det skulle behövas, säger förbundskaptenen Andrésson i ett pressmeddelande.