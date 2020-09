Jättematch av 18-åring: ”Surt med en förlust”

Drömstart och ledning med fyra mål en bit in i första halvlek – men tung förlust med 21-28 hemma i Lund.

Hanna Popaja har svårt att vara riktigt glad när hon fått pris för sin jätteinsats mot guldkandidaten H65 Höör.

– Det är väldigt surt med en förlust, säger hon till C More

Popaja var iskall mellan stolparna. Hon storspelade, parerade straffar och stängde med frilägesräddningar. Den unga målvakten räddade Lugi från en tvåsiffrig derbysmäll.

– Jag är väldigt orutinerad. Jag tänker bara på att jag ska göra mitt bästa. Jag har inget förlora. Det här är mitt andra år som senior, säger hon – och tillägger:

– Det betyder väldigt mycket för självförtroendet. Jag trodde inte det skulle gå så här bra i första matchen.

H65, vinnare av grundserien i våras, varvade upp efter paus och visade klass trots att man tappat flera tunga namn inför den här säsongen.

– Uppenbarligen är vi bra de sista 35 minuterna. Vi kunde kontrat in ännu fler mål i slutet, konstaterar tränaren Ola Månsson i intervjun med C More.