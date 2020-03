Jättekross av H65 – kan få gratis guld

När spelarna i H65 gick ut till säsongens sista match i SHE:s grundserie insåg alla att det låg dubbla guld i potten.

För så är läget under pandemin som nu sköljer över landet.

Om det inte går att genomföra SM-slutspelet i mitten av april är det seriesegrarna som utses till svenska mästare och tilldelas handbollens guldmedaljer.

Precis enligt samma modell som i basketen där man beslutat att ge guldmedaljerna till seriesegrarna Borås på herrsidan och Luleå på damsidan.

Handbollsförbundet avvaktar coronautvecklingen men just nu finns mycket som talar för att slutspelet inte går att genomföra.

Om kvartsfinaler, semifinaler och finaler inte kan spelas är det H65 som får SM-medaljerna och en plats i Champions League.

– Beslutet är inte taget ännu, men det logiska och rimliga är att det blir seriesegrarna, säger förbundssekreteraren Robert Wedberg till Aftonbladet.

H65 tog jätteseger mot GT Söder

H65, som bara förlorat en match under hela säsongen (Skuru), hade inga problem med att avfärda jumbon GT Söder som kom till Skåne med blott tre segrar i bagaget (Önnered, Boden, Heid).

Matchen var slut – innan den börjat.

Det var klasskillnad redan på uppvärmningen.

När domarna blåste igång inledde GT Söder med att göra första målet. Sen var det slut.

H65 bjöd på hela registret mot ett lag som totalhavererade, trots att stockholmarna hade möjlighet att rädda kontraktet vid seger.

– Det var bra gjort av tjejerna att spela i dag under de förutsättningarna som fanns, säger tränaren Ola Månsson till C More.

Efter 18-5 i paus slutade krossen med 36-10.

Därmed segrade Månssons lag i grundserien två poäng före tvåan Skuru.

Efter matchen fick H65-tränaren inleda med att göra slutspelsvalet i kvartsfinalerna. Han valde Kungälv.

Den matchen kanske aldrig kommer att spelas.

I så fall säkrade H65 klubbens andra guld den här fredagskvällen. Det första vann man efter sanslös dramatik mot Sävehof i SM-finalen i Malmö arena i den 27 maj 2017.

Kvartsfinalerna, som avgörs i bäst av tre, spelas så här om det inte blir totalstopp för fler matcher:

H65-Kungälv

Skuru-Västerås

Sävehof-Skara

Lugi-Heid