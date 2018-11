Albin Tingsvall stod på toppen av karriären när han tog beslutet att lägga av. Att han vunnit SM-guld, spelat med tyska storlaget SG Flensburg-Handewitt när de var regerande Champions League-mästare, fått attraktiva proffsbud och blivit uttagen till EM med landslaget förändrade inte bilden.

Den fruktade niometersskytten med en ruggigt skarp vänsterslägga hade fått nog sommaren 2015.

– Jag var trött på elitidrotten. Och på normerna och på kulturen, säger 30-årige Albin som utbildade sig till psykolog samtidigt som han presterade på absolut toppnivå på handbollsplanen.

Sista året i Lugi gjorde han dagboksanteckningar om idrottslivet – ett skrivande som övergick till bokmanus.

– Det finns en oerhörd starkt prestationsnorm inom idrotten. Det är den jag vill problematisera i boken. Man ska alltid prestera på en hög nivå, du ska alltid vilja bli bättre och du ska aldrig visa dig svag eller otillräckligt, säger Tingsvall och sätter fingret på – psykisk ohälsa.

–Till sist blir det ohållbart. Eftersom vi elitidrottare är så vana vid det sättet att tänka är det väldigt få som söker hjälp och vet att det finns hjälp att få om man vågar prata om de här sakerna.

Handbollen kom in i livet när Vittsjösonen visade sin talang i Bjärnums HK. Resan via Åhus och IFK Kristianstad ledde till Stockholm och det stora genombrottet i Hammarby.

Albin minns guldåren med glädje men får dåliga vibbar när han ser tillbaka på återkomsten till Eriksdalshallen. Övergången till Lugi uppskattades inte av alla.

– De börjar redan under de första minuterna, säger högernian.

Det gick inte att värja sig från kommentarerna i den tajta hallen.

”Fy fan vilken äcklig hora du är”.

”Kom lite närmare så ska jag spotta på dig din vidriga jävla fitta”.

”Klubbhorar som du borde fan dö”.

”Den ena räcker finger, den andre simulerar med all önskvärd tydlighet hur en knytnäve spräcker ett anus. Mitt anus, av allt att döma.”

Albin säger:

– Det var en liten grupp. Det var inte som på fotbollsläktare, där hur många som helst vräker av sig. Men visst, det var något jag reagerade på eftersom jag spelat där många år under tuffa villkor och ställt upp för klubben.

Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

Åren i Lugi innehöll det mesta – utom guld.

Tränarna Tomas Axnér och Johan Zanotti hade sin filosofi. Efter en tung förlust kom den totala urladdningen i omklädningsrummet i arenan i Lund.

– Vi hade förlorat en viktig match, säger Tingsvall som i sin bok detaljerat och drabbande beskriver hur tränaren bland annat vräker svordomar över spelarna och hotar med indragen semester och avslutar sekvensen:

”Jag duschar och tar mig hemåt så fort som möjligt med tankarna på hur mina vänner skulle reagerat på sina jobb om deras chefer spottat svordomar och hotat med indragen semester efter en dålig dag. Kanske skulle de ha vänt sig till facket. Eller till chefens chef. Eller Arbetsmiljöverket. Den ende vi vänder oss till på våra promenader hem genom natten är oss själva. Och varje gång blir slutsatsen densamma: att vi förtjänar det, att vi har svikit och därför rimligen måste straffas.”

Albin Tingsvall förklarar:

– Jag vill sätta fingret på att det är ett allmänt problem inom idrotten. Vi utbildar inte våra tränare, vi ger dem inte några bra metoder. När man står där som tränare och måsta ta till någonting, kan det bli så här.

– Hela elitidrotten har ett jättestort ansvar. Hur löser man konflikter? Hur utvärderar man en insats på ett bra och effektivt sätt?

– Nästan alla elitidrottare har varit med om den här typen av utskällningar. Det är ingen kritik mot mina tränare, jag förstår absolut det kan hända. Det finns spelare som säger ”det ska hända, för det hör till”.

– Det är den kulturen jag vill komma åt. Varför är det så? Kan vi inte göra på ett annat sätt?

Albin Tingsvall.

Våren 2014 var det andra tongångar. Lugi tog sig till final efter en sanslös semifinalserie mot storfavoriterna IFK Kristianstad. Efter att ha förlorat första matchen vann Lugi tre raka.

När kantspelaren Niklas Gudmundsson avgjorde med sista skottet genom IFK:s köttmur och förbi fumlande stormålvakten Dan Beutler var det karnevalsstämning i handbollsarenan.

Tingsvall avslöjar i boken vad som hände i Lugis omklädningsrum när spelarna firade skrällsegern mot Kristianstad:

”Någon har i förväg smugit in två prydliga gräddtårtor på massagebänken. Spritsad grädde, vaniljkräm och sylt krönt med en fotoprint på laget i vit marsipan. Det är en fin gest, men det här karnevalståget har härjat långt förbi fasen där gräddtårta är en möjlighet. Det tar ungefär två sekunder innan vaniljkräm faller som blötsnö över väggar, bänkar och kläder.

Någon maxar stereon medan marsipanfoton mulas runt i ansikten av klistriga nävar tills resterna hänger som konkelbär i slutspelsskäggen. Kläder slits av och blåslagna kroppar daskas fulla med grädde.

Mitt i tumultet känner jag hur någon drar ner mina shorts, blixtsnabbt fyller värmebyxorna bakifrån med ett par rejäla nävar tårta och drämmer handflatan mot paketet med full kraft så att en bomb av sörja briserar ner över mina lår och upp över ryggen.

Just som jag ska vända mig om med en knytnäve sylt till hämnd ser jag hur en liten tv-tekniker försiktigt dyker upp i den öppna dörren. Han har ett alldeles för stort headset med utfällbar kommunikationsmikrofon vid kinden, en viktig pärm under armen och en min som om han just vandrat in i ett äktenskapsbrott i sin egen sängkammare.

”...ehh...Tingsvall?”

Jag tittar upp från bunkaslagget med sylten rinnande långsamt längs underarmen.

”Tv skulle vilja ha dig till en intervju”.

Jag smetar av handen mot tårtkartongen, torkar bort det värsta från ansiktet och drar på mig en tröja. Sedan följs vi åt mot direktsändning för att snacka upp finalen. Han med den viktiga pärmen i ett fast grepp och jag med röven full av vaniljkräm.”

Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN / BILDBYRÅN

Albin Tingsvall:

– Då var det väldigt mycket glädje. De delarna finns också inom elitidrotten. Det kan ge oerhört mycket glädje och framkalla starka känslor men samtidigt kan man se de negativa sidorna.

Vad är det roligaste du varit med om på handbollsplanen?

– De stora segrarna och täta ögonblicken när man kan ta på stämningen. När man lagt ner mycket kraft och allt ska avgöras i ett litet moment. De ögonblicken är fantastiska.

– Och hela livet, att vara en del av ett tajt sammansvetsat lag. Och umgås i en grupp, som strävar efter samma mål. Det är en väldigt stark upplevelse, säger Tingsvall.

Boken "Allt jag förlorade genom att vinna" släpps 15 november.