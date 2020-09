Hyllning till publiken: ”Ett fantastiskt jobb”

IFK Kristianstads är svensk handbolls absolut största publiklag. Under de senaste åren har uppemot 5 000 personer trängts på läktarna varje gång IFK tagit golvet i besittning.

Stämningen i Kristianstad i arena har gett eko långt ut i Europa.

Nu, i Corona-tider, är allt annorlunda.

Första tävlingsmatchen i Kristianstad på 189 dagar infann sig lite av stämningen som fanns före pandemin.

50 trogna fans sjöng och hejade med flaggor i 2 x 30 minuter när Kristianstad krossade Önnered med klara 33-20 och tog andra raka segern i handbollsligan.

– Det känns. Det är skillnad mot träningsmatcherna där vi spelat helt utan folk på läktarna, säger Espen Christensen till C More efter hemmapremiären.

Nye målvakten, som nu är tillbaka på svensk mark igen, visade att han är i Kristianstad för att lyfta laget mot tidigare guldhöjder.

IFK Kristianstad valde att prioritera biljettfördelningen till de absolut trognaste supportrarna.

På frågan om det är bättre att ge biljetterna till klacken än till sponsorerna svarade Espen Christensen:

– Ja, absolut. Mycket hellre dom än sponsorerna.

Alingsås guldspelare nu i Kristianstad

Alingsås förre guldspelare och tidigare Bundesligaproffset (Kiel och Wetzlar) Emil Frend Öfors hyllar också sin nya publik. Han skickar en speciell hälsning till IFK-fansen via C More.

– Det är kul som fan. Det är svinkul. Dom gör ett jäkla bra jobb som sjunger, trummar och höjer oss i laget. Dom som är här gör ett fantastiskt jobb, säger Frend Öfors, bäste målskytt med sju mål.