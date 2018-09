HK Malmö vann jämn match mot IFK Ystad

Vårens finallag, HK Malmö, mot nykomlingen IFK Ystad.

HKM dessutom på hemmaplan.

Det slutade som förväntat med hemmaseger - men det satt långt inne.

Matchen i Baltiska hallen var jämn, och ställningen i halvtid oavgjort 15-15, men till slut vann HK Malmö med tre mål, 29-26.

– De spelade bra bortahandboll, långsamt, tråkigt och fick bra utdelning på allt. Det är inte vår bästa dag försvarsmässigt. Jag vet inte när vi släppte in 26 mål på hemmaplan senast, säger Adam Lönn i C More.

"Bästa bänken"

Hos IFK Ystad var besvikelsen påtalig efter slutsignalen men Henrik Knudsen lyfte ändå fram lagets insats i C More.

– Det är svårt att vara nöjd när man förlorar men vi visar upp allt vi har i dag. Det är jämnt hela matchen. Det är okej fast det är tungt nu, säger han och fortsätter med att hylla Ystadslagets trupp.

– Vi har bra självförtroende och härlig inställning och vilja. Det är det bredaste laget jag har spelat med i IFK Ystad. Bästa bänken. Vi kompletterar varandra bra, ett bra gäng, säger niometersspelaren som har varit en av IFK Ystads viktigaste spelare under flera år.

HK Malmö ligger på fjärde plats i tabellen, bara två poäng efter ledande IFK Kristianstad, efter fyra omgångar.

IFK Ystad ligger på nionde plats men med en match mindre spelad.