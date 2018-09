Dan Beutler räddade Malmö mot Önnered

Handbollens högsta serie är i full gång och på tisdagskvällen stod Önnered mot HK Malmö på programmet.

Malmö, finallaget från i våras, inledde dåligt.

Försvaret gick inte att känna igen och framåt missades bra lägen.

Paussiffrorna skrevs till 14-14 efter att HK Malmö under legat under med tre mål som mest under halvleken. Dessutom med Önnered i ledning hela vägen.

Men efter paus ryckte gästerna upp sig, mycket tack vare ett målvaktsbyte.

In kom Dan Beutler, 40.

– Med Dans räddningar kunde vi få enkla mål och sticka i väg, sa Malmötränaren Stian Tönnesen till Sydsvenskan.

– Dan kom in och var bra, men jag tycker också att försvaret blev mycket bättre. I första halvlek ville ingen göra skitjobbet.

Lönn niomålsskytt

HK Malmö gick i från till en ledning med fem mål i början av andra halvlek men lyckades inte hålla upp trycket utan mattades av. Önnered fick vittring igen men stoppades av Dan Beutler. Slutresultatet skrevs till 29-27.

Bästa målskytt - och även den i stort bästa spelaren i HK Malmö - blev Adam Lönn som gjorde nio mål och fick beröm av tränaren.

– Han visste sin roll när vi kom hit. Han vill ha den och går i bräschen för hela laget. Idag var han fantastisk både framåt och bakåt, säger Stian Tönnesen till Sydsvenskan.

HK Malmö ligger på fjärde plats i en haltande tabell.

På tre matcher har det hittills blivit två segrar och en förlust.

I nästa omgång väntar Skånederby mot IFK Ystad, den matchen spelas på måndag.