Carlén besviken på TV4: ”Cheferna väldigt nöjda”

Kvällsposten avslöjade under fredagen att TV4 och C More väljer att klippa av kontakten med handbollsprofilerna Tomas Axnér och Oscar Carlén.

Experterna stängs av för att de är tränare i Lugi respektive Ystads IF.

– Det är klart att ingen av de två ska fortsätta att jobba hos oss, förklarar Ludvig Ternstedt, pressansvarig för sport på Bonnier Broadcasting.

Carlén är besviken att han inte får fortsätta som expertkommentator i tv-sändningarna från handbollsligan.

– TV4 har en policy att man inte vill ha klubbanknutna experter. Inom fotbollen och hockeyn följer man det men under fler år har man gjort undantag med handbollen, säger ex-landslagsmannen och tidigare Bundesligaproffset som nu är assisterande tränare i Ystads IF.

Han fortsätter:

– Nu har man valt att se strikt på det och sagt "nej, vi ska inte ha några experter som är knutna till några klubbar".

– För mig handlade det om att välja. Antingen behåller man det ena jobbet eller det andra.

Han var tvungen att välja

Funderade du på att lämna YIF?

– Jag har kontrakt med YIF. Och jag vill stå för mina ord och hålla mina avtal, säger Carlén.

Han inser att handbollen är en förhållandevis liten sport. Även om det går framåt – TV4, C More och Sportkanalen ska sända fler matcher än någonsin – kan tv-kanalen inte erbjuda mer än en deltidstjänst.

– Från min sida var det svårt att motivera någon större satsning eftersom TV4 inte har heltidsanställda experter som inom hockeyn och fotbollen.

– Hur ska man hitta en expert som är insatt i ligan när han inte får jobba i ligan sidan om? undrar Carlén.

– Det är en svår ekvation att lösa.

Var det problem att skilja på din roll i YIF och sedan kommentera motståndarnas matcher?

– Nej, nej, det har aldrig varit något problem. Och jag har inte hört det från någon heller. Det är snarare så, nu när informationen läckt ut, att folk undrar varför TV4 gjort på det här viset.

Hur reagerade du när du fick beskedet?

– Jag blev förvånad. Även om jag har hört tongångarna trodde jag att vi skulle få köra på. De närmsta cheferna var väldigt nöja med jobbet som jag och Tomas gjorde.

– Därför trodde jag vi skulle köra vidare med den här konstellationen, säger Oscar Carlén.

Skånechef beklagar beslutet

Emme Adebo, tidigare sportchef i Lugi, nu Skånes Handbollsförbunds verksamhetschef, är inte förvånad – men beklagar TV4:s beslut.

– Jag vet att det har funnits synpunkter på Tomas och Oskar eftersom de haft dubbla roller. Men båda har klarat av att hålla isär sina jobb.

– Nu går tittarna miste om två initierade röster. Tråkigt, för här TV4 erbjudit något unikt, säger Adebo

TV4 väljer att plocka in tidigare Bundesligaproffset Charlie Sjöstrand som expert. Han får sällskap av Skurus Jennie Linnéll som redan tidigare haft den rollen.