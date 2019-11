När Fredrik Petersen vände hem till Sverige efter sin proffskarriär i bland annat Füsche Berlin och HSV Hamburg flyttade han till HK Malmö.

Därefter gick flyttlasset till moderklubben IFK Ystad.

Nu är den före detta landslagsspelaren klar för IFK Kristianstad. Men planen var egentligen att avsluta karriären i Ystad.

– Tanken var så, sedan dök denna möjligheten upp och jag kände mig stolt över att få frågan och att än en gång få chansen att spela handboll på riktigt hög nivå. Det ska bli fantastiskt att få uppleva det igen. Efter ett snack med familjen som även de tyckte att jag skulle köra så gick allting fort, säger han i en kommentar till IFK Kristianstad.

Petersen klar för IFK Kristianstad

Parterna har förhandlat under en tid och övergången var klar redan tidigare i veckan.

När Kvällsposten i onsdags var i kontakt med vänstersexan ville han inte bekräfta övergången.

– Men det är kul att man fortfarande är het på marknaden, sa han då.

Efter att IFK Kristianstad gått ut med informationen skriver han i ett sms:

– Ni hade rätt om övergången, men jag fick inte säga något.

Ska spela mittnia

Fredrik Petersen har kanske framför allt spelat vänstersexa under sin långa karriär. Nu är han, enligt IFK Kristianstad värvad som mittnia.

– Jag har spelat som mittnia under min tid i Bundesliga och även under OS i London 2012. En av mina styrkor är att jag är en spelare som är allround, och mitt spelsinne. Ju bättre spelare man har runt sig – desto enklare är det att spela som mittnia. Jag kommer att bidra med mycket rutin som jag samlat på mig under karriären och i olika klubbar, säger han.

IFK Kristianstad är naturligtvis nöjd att ha knutit till sig spelaren de beskriver som ”en spelskicklig måltjuv”:

– I Fredrik ser vi en rutinerad karaktärsspelare med fina ledaregenskaper. Vi ser honom primärt som mittnia där han ska styra spelet.

– Vi tror också att våra unga spelare och kanske framförallt Zoran Bozic som vi tror mycket på kan dra väldig nytta av Fredriks erfarenhet. Fredrik spelade mittnia redan i Berlin och vi är övertygade om att han klarar det här också, säger sportchefen Jesper Larsson.