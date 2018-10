Real Madrids storseger mot Liverpool i Champions League-finalen var långt ner i hierarkin över snackisar från matchen.

Mohamed Salah tacklades svårt av Sergio Ramos, och lämnade planen i tårar – en situation som påverkade honom under hela fotbolls-VM.

Ni minns säkert också hur Liverpool-målvakten Loris Karius stod för två dråpliga missar, och var otröstlig efter finalen. Efter matchen bekräftades det att Karius spelat med hjärnskakning.

Karius nya tabbe mot Malmö FF

Karius spelar numera i turkiska Besiktas, som på torsdagen mötte Malmö i Europa League-gruppspelet. I början av den andra halvleken påminde MFF-fansen tysken om mardrömmen under Champions Leauge-finalen.

”Hans huvud gör ont. Allt går förbi honom. Kul att han är här i dag”, stod det på en banderoll.

Bara några minuter senare hade Malmö gjort 1-0. Andreas Vindheim slog vad som såg ut att vara ett inlägg, som letade sig in mot Besiktas-målet via en försvarare. Bollen seglade sig in i mål över Karius.

– Det är en boll som Karius ska stoppa, han missar den. Så det är ett flytmål, säger experten Kim Källström i Kanal 9.

Malmö vann matchen med 2-0.

Vindheim: "Han har väl inte hjärnskakning fortfarande?"

Andreas Vindheim berättar efter matchen att laget inte har pratat om Karius specifikt, men att han har bra koll på tyskens historia.

– Jag är Liverpoolsupporter, så jag har koll på Karius. Men han har väl inte hjärnskakning fortfarande väl?, säger norrmannen med ett skratt.

– Nej, men det var extra kul att göra mål på honom eftersom han fortfarande är Liverpoolspelare, han är ju bara utlånad. Sen måste jag säga att han är en klassmålvakt egentligen, en av de bästa vi mött på ett tag.

FÅ BÄST KOLL: Följ Malmö FF – direkt i Messenger