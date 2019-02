Det var under Grand Prix-tävlingen i Norge i helgen som det kom uppgifter om ett misstänkt EHV-utbrott.

Anledningen var att en häst, med andningssvårigheter och neurologiska symptom, förts till en klinik för behandling.

Viruset är fruktat. På ridskolan Skånsta Ryttare i Åkersberga har 42 av 63 hästar insjuknat de senaste veckorna. Fyra av hästar har man tvingats avliva.

Peder Fredricson, som vann Lilleström-tävlingen med OS-hästen All In, insåg snabbt faran.

Smittorisk mot Fredricsons häst

Även om Fredricsons guldhäst aldrig var i direkt kontakt med den smittade hästen tar man rapporten på största allvar.

Alla hästarna på Grevlundagården utanför Simrishamn är nu isolerade.

Förutom All In befinner sig Catch Me Not S och Zacramento i karantän på en närliggande gård på Österlen.

I stallet arbetar enbart en person, som i nuläget är förbjuden att vistas på Grevlundagården.

Fredricsons team inser smittorisken.

– Risken är väldigt liten. Men i de här tiderna när det är mycket smitta är det viktigt för oss att ta det här på allvar, säger Lisen Bratt Fredricson till SVT Sport.