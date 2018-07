Vill hylla Granqvist – får kritik av de egna fansen

På söndag tar Jönköpings Södra emot Helsingborg när superettan återupptas efter sommaruppehållet. Då väntas Andreas Granqvist dessutom göra sin första tävlingsmatch efter återkomsten till HIF.

Det här vill hemmalaget passa på att uppmärksamma efter Granqvists insats i fotbolls–VM där han var med och tog det svenska landslaget till kvartsfinal.

På sin hemsida skriver Jönköpings Södra inför matchen:

Jönköpings Södra vill tacka det svenska herrlandslaget för prestationen och fotbollsunderhållningen under sommaren. Det kommer ske innan matchstart mot Helsingborgs IF på Stadsparksvallen söndagen den 29 juli och matchstart är kl. 17.30. Passande nog väljer herrlandslagets lagkapten, Andreas Granqvist, att göra comeback i svensk klubbfotboll, i just Helsingborg och i matchen mot Jönköpings Södra.

Arga kommentarer från fansen

Initiativet från klubben har dock inte tagits emot väl av de egna fansen, rapporterar Jönköpings-Posten. På sociala medier skriver flera supportrar kritiskt mot den väntade hyllningen av Granqvist.

”Bra för alla i svensk fotboll”

Klubbens evenemangsansvarige Sebastian Lagrell svarar på kritiken med att landslagsframgångar förenar hela Fotbolls-Sverige och att hyllningen var ett självklart beslut.

– Vi kommer inte göra något superavancerat, men vi är fantastiskt stolta över vad landslaget lyckades med i Ryssland. Det är bra för alla i svensk fotboll, säger han till Jönköpings-Posten.

Han meddelar även att man hoppas på över 3 000 åskådare på läktaren och att 1 000 bortasupportrar väntas komma dit från Helsingborg.