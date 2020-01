- En tonåring som spelade Europacupfinalen för Malmö FF 1979 och som sedan hade en lång utlandskarriär. En oerhört spelskicklig mittfältare som stod för många assist och mål och gjorde en rad år i serie A och skotska ligan som bägge var starkare då än i dag. Svårt att tänka sig att han faktiskt vände hem till Blåvitt en säsong, något som knappast passerat på samma sätt i dag. Var tongivande i landslaget under det tunga 1980-talet men bristen på framgångar hängde inte på honom. Dumpad av Olle Nordin ett år före VM 1990 och fick aldrig spela något stort mästerskap. Känslan är att han inte fick ut max av sin talang och potential och inte heller blev tillräckligt uppskattad.

Olof Lundh, journalist och expert på TV4 och C More.

- Jag har många fina minnen från tiden när Prytz spelade. Han kom fram tidigt i Malmö FF och även i landslaget. Han var bara 19 år när han fick spela final i Europacupen. Prytz hade väldigt bra år som proffs, han hyllades mycket för sina insatser i Rangers i Skottland och även i Atalanta och i Verona där han var en av de bästa mittfältarna. Jag hade gärna unnat honom att få vara med i ett VM-slutspel med tanke på att han var så duktig under nästan ett decennium i landslaget.

Henrik Strömblad, kommentator på Viasat.