Vägrar bjuda in Zlatan: ”Förbannad på honom”

I dagarna fyller Percy Nilssons skötebarn Malmö arena tio år.

Dessutom har byggherren själv fyllt 75 år tidigare i år och hans fru Lotta fyllde 60 i början av sommaren.

Och nu ska allt firas med stort galej.

På lördag, i arenan så klart.

– Det blir ett jättekalas. Det kommer sitta 900 gäster på golvet i arenan och det blir mycket underhållning med stor scen och en kör med 150 personer, berättar han.

– Det blir lite som "här är mitt liv". Mycket människor som varit med och betytt någonting i mitt liv. Hockeyspelare, medarbetare och vänner. Alla som varit inblandade.

Percy Nilsson nobbar att bjuda in Zlatan på festen

Finns din jaktpolare Zlatan Ibrahimovic med på gästlistan?

– Nej!

Okej..?

– Nej, jag blev faktiskt förbannad på honom. När han höll på med sin padelhall i Stockholm så ringde han till mig. "Hej, det är Zlatan. Jag är kung och du är kung i Malmö, kan du hjälpa mig att fixa en tomt?"

– Jag la lite krut på det och han ringde tre gånger om dagen och undrade hur det gick. Sedan hittade jag en tomt här borta i Ollebo som kommunen ägde. Zlatan undrade vad den kostade, jag sa jag tror kommunen tar 1600 kvadratmetern och då svarade han "Zlatan betalar bara 1400". Jag tänkte, det skiter jag väl i, men sedan kom hans kompis ner och jag visade honom tomten och därefter har jag inte hört av Zlatan.

– Därför bekymrar jag mig inte över honom eller tänker inte bjuda honom. Han kunde väl ringt och sagt tack så mycket, jag är inte intresserad eller vi fortsätter. Jag kunde inte göra mer än att visa tomten och prata med kommunen.

Känner du dig som kung i Malmö?

– Nej det är jag inte. Men han sa det, säger Percy Nilsson och skrattar stort.

Grevinnan Alexandra uppträder

Grevinnan Alexandra. Foto: E-PRESS PHOTO.COM / /IBL

Apropå kunglig glans ska däremot grevinnan Alexandra, som tidigare varit gift med danska prins Joachim, uppträda i Malmö arena på lördag. Grevinnan Alexandra har spelat in popsingeln ”Wash Me Away” till förmån för välgörenhetsorganisationen Star for Life, grundad av Malmöbon och miljardären Dan Olofsson, som också är väl bekant med Percy Nilsson.

– Hon vill gärna vara med i Star for Life och hon kommer hit här på egen begäran. Det ska bli spännande.

Kvällsposten har sökt Zlatan Ibrahimovics varumärkeschef Mika Lepistö utan framgång.

Zlatan kommer dock till Sverige i dagarna då han ska närvara på fotbollsgalan på måndag.