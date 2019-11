Förra säsongen spelade Pontus Jansson i Leeds, som länge slogs om en plats till Premier League. Där blev han en stor publikfavorit, och fick även en sång till sin ära:

”Pontus Jansson is magic, he wears a magic hat. If you throw a brick at him, he’ll head that fucker back”.

Fick pris

Laget föll i kvalet och Pontus Jansson lämnade under sommaren för Brentford.

För sin insats i Leeds under säsongen fick Pontus Jansson en plats i spelarfackets ”Årets lag”. Och nu – 30 veckor senare – kom priset från Professional Footballers' Association.

Det är han naturligtvis nöjd över.

”Lätt en av de bästa utmärkelser jag fått”, skriver han på Twitter, men fortsätter:

”Men kom igen PFA, det måste finnas en bättre version”.

”Till och med min dotter skrattade”

För på vägen till Pontus Jansson verkar något ha hänt. När den anlände till mittbacken såg den inte ut så som den antagligen gjort när PFA skickade iväg paketet.

”Inget ben och inget huvud och till och med min dotter skrattade åt det”, skriver han på Twitter.

Efter en ganska tung start på säsongen placerar sig nu Brentfort – med Pontus Jansson som given i startelvan – på niondeplats i tabellen. Laget har fyra vinster på de senaste fem matcherna, men är trots det nio poäng bakom serieledande West Bromwich.

Mittbacken var nyligen med i svenska landslagets trupp som genom vinsten mot Rumänien kvalificerade sig för fotbolls-EM.

I den betydelselösa vinstmatchen mot Färöarna var Pontus Jansson kapten och spelade 90 minuter.