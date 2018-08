Trots en man mer – HBK föll i Eskilstuna

Halmstads BK skulle hänga på Helsingborg och Falkenberg i toppen av superettan. Istället var det FC Eskilstuna som efter en dramatisk och händelserik match på Tunavallen passerade Halmstad i tabellen.

Hemmalaget inledde bäst och i den 19:e minuten gjorde Samuel Nnamani 1-0 efter inlägg från Christian Miljevic. Kort senare vräkte dock den tidigare HBK:aren Anek Rashkaj ned Tryggvi Hrafn Haraldsson och domaren visade upp det röda kortet. Halmstad skulle spela med en man mer under resten av matchen.

Det var till synes ett ypperligt läge för Halmstad att vända på matchen. Halmstad tryckte också på, men när klockan närmade sig 90 minuter var det i stället hemmalaget som nätade. Bollen damp ned framför Gustav Jarl som hela vägen från halva plan kom ensam med målvakten och kunde pricka in 2-0 – och vad som såg ut att vara spiken i kistan.

Sen reducering räckte inte

Men domaren hade lagt till hela sex tilläggsminuter och efter att fyra av dem spelats så gjorde Gabriel Gudmundsson vackert 2-1.

I matchens sista sekund fick Halmstads frispark i bra läge, centralt utanför Eskilstunas straffområde, men Höskuldur Gunnlaugssons skott gick tätt över.

Närmre än så kom inte HBK – och därmed passerar AFC Eskilstuna Halmstad i tabellen tack vare bättre målskillnad.

- Vi börjar riktigt bra och är helt överlägsna, gör 1-0 och sedan får vi en frilägesutvisning. Sedan har de bollen och trycker ner oss, men vi är starka defensivt, vilket vi visat under hela säsongen. Vi håller de borta under hela andra halvlek, får ett 2-0-mål som är jävligt skönt och sedan reducerar dem. Vi klarade oss och tog tre jävligt viktiga poäng. Det är skitkönt, säger AFC Eskilstuna-backen Alexander Michel till C More.