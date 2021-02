Superettanlaget värvar från Dif

Trelleborgs FF fortsätter att förstärka truppen inför superettanpremiären. Under lördagen medelade klubben att anfallaren Dzenis Kozica har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över säsongen 2021.

– Att vi kan presentera en anfallare från den högsta hyllan känns väldigt, väldigt bra. Dzenis kommer från en mycket stark fjolårssäsong med många poäng gjorda i Jönköpings Södra, säger Trelleborgs sportchef Salif Camara Jönsson till klubbens hemsida.

Nyförvärvet själv är imponerad av sin nya klubb.

– Det här känns jättebra. Jag har haft bra samtal med både Salif(Camara Jönsson) och Kristian (Haynes) och det här känns som helt rätt val för min del. TFF har byggt något väldigt intressant den här säsongen och man har också imponerat på mig med sitt spel under försäsongen, säger han till hemsidan.

Även fast Kozica är bekant för superettanpubliken så väljer han att tona ner uppståndelsen kring sig själv.

– Jag vill egentligen inte prata så mycket om mig själv, utan vill att supportrarna ska få se på planen vad jag går för, säger han.

Dzenis Kozica återvände till Djurgården efter en lyckad lånesejour i Jönköpings Södra den gångna säsongen. 27-åringen noterades för nio mål och sju assist på 26 matcher i superettan för smålänningarna som förlorade det allsvenska kvalet mot Kalmar. Nu blir det alltså varken någon fortsättning i Djurgården eller J-Södra.

Trelleborg inleder superettan säsongen hemma på Vångavallen mot Norrby den 11 april.

Här är alla TFF:s nyförvärv

Petar Petrovic (Östers IF), Simon Amin (Örebro SK), Jesper Modig (Varbergs BoIS), Johan Blomberg (GIF Sundsvall), Henry Offia (Dalkurd FF), Tobias Karlsson (Torns IF), Dzenis Kozica (Djurgårdens IF)

