Efter 1–0-segern mot Falkenberg på Olympia i söndags, Max Svensson målskytt, är Helsingborgs IF så nära allsvenskan att man kanske inte ens behöver spela en enda sekund innan återkomsten till högsta serien är klar.

Söndagen 21:a oktober tar AFC emot Falkenberg på hemmaplan och om gästerna vinner den matchen är så väl FFF som Helsingborgs IF vara kvalificerade för allsvenskan 2019.

Men om det inte sker då har HIF en ny chans redan tisdagen 23:e oktober då man tar emot Halmstads BK på Olympia.

Seger där och avancemanget är definivt klart.

Men då kommer den rutinerade Andreas Landgren inte att vara tillgänglig.

Fyra nya skador i seriefinalen

HIF-profilen, som debuterade för HIF i allsvenskan som 17-åring 2006, byttes mot Falkenberg in i paus istället för den skadade Anders Randrup.

För att sedan själv bli skadad.

Då hade Helsingborgs IF redan gjort sina tre byten och Landgren haltade runt under på planen under en längre tid på grund av en bristning i lårmuskeln.

– Det var adrenalinet och glädjen, säger Andreas Landgren till HD om hur han lyckades slutföra matchen.

– Man fick en aha-upplevelse. "Jasså, det är så roligt att springa här inne på Olympia". Klart att det betydde lite extra.

På HIF:s skadelista fanns inför matchen mot Falkenberg bland andra Pär Hansson och Mikael Dahlberg.

Under matchen tvingades först Wanderson sedan Anders Randrup och därefter Mamudu Moro bryta matchen på grund av skada innan Landgren drog sönder låret.