Regnigt derby – när BoIS tappade segern mot TFF

På ett höstkyligt, mörkt och fuktigt Vångavallen nalkades årets sista Skånederby i den svenska elitfotbollen.

För med Malmö FF som ensam skånsk klubb i allsvenskan har Helsingborgs IF, Landskrona BoIS och Trelleborgs FF gjort upp om de rödgula färgerna i superettan.

Tisdagens derbybatalj fick en minst sagt flygande start.

Precis som när Landskrona och Trelleborg möttes i somras tog BoIS ledningen redan under den första matchminuten. Johan Rapp kom runt på kanten och spelade in bollen till Robin Hofsö, som aningen enkelt kunde sätta sitt sjätte mål för säsongen bakom en överspelad TFF-målvakt.

Landskrona utökade tidigt i andra halvlek

För varje minut som passerade på Vångavallens matchur såg det ut som att regnet över Söderslätt blev allt intensivare. Det blöta underlaget satte en tydlig prägel på tisdagens derby, där närkamperna var desto fler än målchanserna.

– Det är ganska tufft och det ser man med alla varningar. Men det gäller att ligga på och köra på, säger målskytten Robin Hofsö till Discovery Plus.

Hofsö själv tvingades lämna Vångavallens gräsmatta redan efter drygt 25 minuter och när han intervjuades i halvtid var han lindad runt sitt knä.

– Jag fick en smäll mot knät. Jag hoppas det bara är en smäll som lägger sig och inget värre.

Omgående i matchens andra halvlek löpte Landskrona vidare på sitt cementerade framgångsrecept mot TFF – att smälla in tidiga mål. Efter bara fyra minuter frispelades Linus Olsson, som stänkte in 2-0 via Trelleborgs mittback Isak Jönsson.

Landskrona tappade ledningen

Baklängesmålet till trots lyckades TFF samla kraft och rycka upp sig. Hemmalaget tog över allt mer av bollinnehavet i den andra halvleken och spenderade mer och mer tid på offensiv planhalva.

Då kom även utdelningen – två gånger om, och båda gångerna via hörnor.

Först reducerade yttern Petar Petrovic till 2-1 när en dryg timme hade spelats av tisdagens derby.

Därefter hade ett trubbigt TFF hade svårt att skapa farliga chanser - men lyckades kvittera när bara fem minuter återstod av ordinarie tid.

Då var det Isak Jönsson som nådde högst på en hörna, och tryckte in en distinkt 2-2-kvittering.

Det blev även slutresultatet, vilket innebär att både Landskrona och Trelleborg samlat ihop 38 poäng.

