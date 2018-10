Öster ledde med 2–0 inför andra halvlek i superettan-mötet hemma mot bottenkämpande Landskrona Bois efter mål av anfallsduon Joao Pedro da Silva och Dragan Kapcevic.

Men andra halvlek hann knappt blåsas igång innan spelarna fick lämna planen igen.

Efter bara nio sekunder smällde någon eller några personer i bortaklacken av ett knallskott. Domaren Adam Ladebäck valde omedelbart att blåsa av matchen och kalla av spelarna från planen samtidigt som en mörk rök spreds från Landskronaklackens sektion.

Redan under första halvlek tvingades domaren bryta matchen vid två tillfällen efter att bortaklacken tagit bollen och senare kastat in den under ett anfall.

– Bedrövligt. Spelet är avbrutet på grund av en pjäs som smällde av i början av andra halvlek. Det var inte den första incidenten i den här matchen tyvärr, säger kommentatorn i C Mores sändning.

– Fullkomligt obegripligt vad man vill uppnå med ett sånt här beteende.

Beskedet: Bortaläktaren töms

Efter drygt 50 minuters väntan meddelade speakern på Myresjöshus Arena att sektionen där Landskrona-fansen står ska utrymmas.

Polisen har upprättat en anmälan om vållande till kroppsskada samt brott mot ordningslagen.

Den pjäs som kastats in på planen ska ha landat nära Östers målvakt och briserat där.

Polisen skriver på sin hemsida att det i nuläget inte är känt om målvakten skadats. Ingen ska vara frihetsberövad i nuläget.

Skickade förstärkning

Efter händelsen har polisen skickat förstärkning till arenan.

Klockan 16.20 kunde matchen återupptas igen.

Då hade polisen tömt bortasektionen på Landskronasupportrar, efter att man med ordningsvakter bildat klunga.

Supportrarna hade dessförinnan satt sig ner och vägrat lämna läktaren. Vid insatsen hade polisen kravallutrustning på sig.

Under slutet av matchen bevakade polisen bland annat Landskrona-supportrarnas buss.