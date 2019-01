Öster värvar – lämnar allsvenska nykomlingen

Östers IF förstärker sin backsida med den 21-åriga ytterbacken Jonathan Larsson från Helsingborgs IF.

Larsson är fostrad i Helsingborg Södra, men flyttade under tonåren till Helsingborgs IF. Där debuterade han i A-laget och i allsvenskan under säsongen 2016.

Under fjolårssäsongen spelade Jonathan Larsson sex matcher i superettan när HIF tog steget upp i allsvenskan igen, bland annat startade han 4–4-mötet med Öster på Myresjöhus Arena i oktober.

Nu blir Växjöklubben hans nya klubbadress. Larsson har skrivit på ett ettårskontrakt och gör sitt första träningspass med Öster redan under torsdagen.

– Jonathan är en fysiskt bra ytterback med både speed och uthållighet. Han är välskolad från sin långa tid i HIF där han har spelat matcher i superettan och i Svenska cupen. Vi ser en spännande potential i honom och vi tycker att han kommer hit i en bra ålder, och ger oss både en bättre balans samt åldersstruktur i vår A-trupp. Han är högerfotad men kan även spela till vänster, säger Östers tränare Christian Järdler till klubbens hemsida.