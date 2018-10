Max Svensson gav Helsingborgs IF ledningen med 1–0 redan i den 16:e minuten.

20-åringen höll sig påpassligt framme vid den bortre stolpen på Markus Holgerssons precisa högerinlägg och placerade säkert bollen i mål.

Sedan kontrollerade Helsingborgs IF matchen på ett imponerande sätt.

Landslagskaptenen Andreas Granqvist styrde och ställde och längst bak storspelade Pär Hanssons målvaktsvikarie Kalle Joelsson.

20-åringen stod för tre högklassiga räddningar i 1–0-segern.

Granqvist har lyft hela HIF

På de elva matcher som Helsingborgs IF spelat sedan Andreas Granqvist flyttade hem till HIF så har laget nu hållit nollan i sex.

Innan Granqvist flyttade hem lyckades laget hålla rent i fyra matcher på 15 omgångar.

Även snittet för insläppta mål har sjunkit rejält med Andreas Granqvists återkomst.

Innan Granqvist släppte Helsingborgs IF in i snitt 1,06 mål per match.

Med honom i laget är man nere på 0,63 insläppta mål per match.

Hemmasegern mot Falkenberg inför 8 462 åskådare på Olympia innebär att Helsingborgs IF nu leder superettan med fyra omgångar kvar att spela.

HIF är tre poäng före Falkenberg på andra plats och tio poäng för trean AFC Eskilstuna på kvalplats.

HIF kan gå upp i kavaj

Och faktum är att söndagens seger mot Falkenberg kan bli den sista Helsingborgs IF behöver för att säkra en plats i allsvenskan 2019.

För i nästa omgång möts just AFC och Falkenberg, i Eskilstuna söndagen 21 oktober.

Vinner Falkenberg den matchen så är både Falkenbergs FF och Helsingborgs IF klara för spel i allsvenskan nästa år.

Något som i så fall alltså skulle innebära att HIF tar steget till allsvenskan på en spelledig dag eftersom Helsingborgs IF:s nästa match är hemma mot Halmstads BK tisdagen 23 oktober.

– Med eller utan kavaj… Så här på slutet är det många frågetecken om när. Vi har hela tiden varit fokuserade på att det ska ske. För oss är det mycket viktigare än när, säger HIF:s tränare Peo Ljung som dock är nöjd med läget hans lag sitter i.

– Fördelen med den position vi har tillsammans med Falkenberg är att fler och fler scenarior faller ut till vår fördel.

Även om inte Falkenberg skulle besegra AFC talar all sannolikhetslära för att Helsingborgs IF spelar i allsvenskan 2019.

Tre poäng på de resterande fyra matcherna innebär att HIF är klart för avancemang även om AFC skulle vinna i samtliga resterande omgångar.