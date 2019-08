Mjällbys nya succé: Siktar på Europaspel

Efter 4-0 borta mot Husqvarna FF är Mjällby klart för vårens gruppspel i cupen. En seger som grundlades inom loppet av fyra minuter i början av andra halvlek när sommarvärvningarna Erik Pärsson och Charbel Georges gjorde första och andra målet.

– Vi är på god vägen att få klubben på fötter efter några tuffa år. Samtidigt är det frukten av ett systematiskt och idogt arbete, säger Kim Svensson efter cupsegern.

Klubbchefen berättar med entusiasm om förändringsarbetet som nu bär frukt.

– Fokus har varit att göra rätt saker – och att göra sakerna rätt. Det låter som en kliché. Men så har det varit. Det är en resa vi gett oss ut på och så här långt går det bra.

– Det är bara att njuta av tillvaron. Sen får vi se var det landar.

Klipper till alla experter

Mjällby slår alla expert på fingrarna – serieledning och avancemang i cupen.

– Experter och experter, ler Kim Svensson.

– Många av dem är självutnämnda. Titta på expertisen och deras tips. Det är inte mycket som stämmer.

Hur långt kan detta bära?

– Vi får se när säsongen är slut. Vi har gjort vad vi kunnat i transferfönstret och gett ledningen, tränaren Milos Milojevic och hans stab, de bästa förutsättningarna inom ramarna som vi har.

– Vi har en tuff ekonomisk situation men har varit väldigt disciplinerade. Vi har bytt många spelare.

Är ni mogna att ta steget upp?

– Det är stor skillnad på superettan och allsvenskan. Fotbollsmässigt och sportsligt är steget mindre än vad det är rent organisatoriskt. Där ligger vi långt efter.

Organisationen har tagit mycket stryk under de magra åren.

Mjällby lockas av miljonklipp

Om Mjällby behåller skrällpositionen hela hösten väntar allsvenskan 2020 med tidernas största tv-avtal i svensk fotboll och miljoninkomster som många klubbar inte varit i närheten av.

– Det är vi mycket väl medveta om. Men, ju större pengarna blir desto tuffare är ett fall nedåt, konstaterar Kim Svensson och berättar om superplanen:

– Vi bygger organisationen för att bli en bra superettanklubb. Om vi tar steget upp i allsvenskan ska vi vara redo att jacka upp och hantera allsvenskan. Det handlar om att inte dra på sig en för stor kostym.

Framgångarna i cupen, då – är det bonus?

– Jag säger så här. Det är enklaste vägen ut i Europa. Vi tar cupen på allvar efter att ha bojkottat den under fler år när vi behövde kvala in via matcher i Blekinge. Vi gillade inte upplägget med 1 x 45 minuter och bonusstraffar. Det blev parodi på fotboll, avslutar Kim Svensson.