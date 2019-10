År 2014 blev en smärtsam säsong för Mjällby. Blekingelaget åkte ur allsvenskan och två år senare var laget placerat i botten av division 1. Då var laget pressat – men efter att ha vunnit division 1 under förra säsongen var klubben åter en del av finrummet i svensk fotboll.

Men Mjällby skulle enbart stanna i superettan under en säsong. Laget har lyckats fullfölja den fina starten och blev under måndagskvällen klart för allsvenskan 2020. Detta efter en säker seger mot bottenlaget Syrianska med 2–0 efter att laget direkt tagit tag i taktpinnen. Först gjorde Jesper Löfgren ledningsmålet och bara någon minut senare utökade Michael Omoh till 2–0 inför en lyrisk hemmapublik. Det var också ställningen efter 45 minuter spelade.

– Jag tycker att vi kommer in i det bättre och bättre. Efter målet tog vi över. De hade en del boll, men det kändes inte så farligt, sa Jesper Löfgren, till C More, som öppnade målskyttet.

– Det var en jättebra frispark och det blir farligt om bollen hamnar i den zonen. Jag vet inte om det var jag som gjorde målet, men det var någon touch där.

Mjällby klart för allsvenskan 2020

Mjällbys tränare var dock mer kritisk.

– 2-0 är det sämsta resultatet. Det såg vi när Halmstad besegrade Brage igår, sa Milos Milojevic till C More.

Halmstad vände 0–2 till 3–2, men Mjällby kollapsade inte på samma sätt.

Hemmalaget fortsatte i stället pressen mot Syrianskas mål, men efter 55 minuter skulle Mjällby drabbas av ett tungt bakslag. Målvakten Carjohan Eriksson landade oturligt efter en duell och tvingades att byta. Det betydde debut för Nino Irgolic i Maif-målet.

Då vaknade bortalaget som skapade flera fina chanser. Sebastian Rajalakso hade bland att ett jätteläge, men den tidigare allsvenska profilen träffade ribban.

Men Syrianska, som jagar nytt kontrakt i superettan, lyckades inte få in bollen. Mjällby höll tätt vilket betydde lagets 17:e seger och därmed säkrat allsvenskt kontrakt för säsongen 2020. Blekingelaget är därmed tillbaka i landets högsta serie – efter sju år i lägre divisioner.

– Det är så jävla kul och så stort eftersom vi är en sådan liten klubb. Det är massa eldsjälar runt i klubben. Jag tror att vi är det lag i superettan som jobbar hårdast. Det är därför vi har lyckats med detta, säger Charbel Georges till C More.

C More: Hur firar ni det här?

– Massa alkohol, säger han och skrattar.