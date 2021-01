Lämnar Eskilsminne för HIF: ”Spännande”

Helsingborgs IF fortsätter lägga ihop sitt lagpussel inför superettan 2021.

Sedan tidigare står det klart att Jörgen Lennartsson tar över som huvudtränare, ihop med klubbikonerna Mattias Lindström och Alvaro Santos.

Dessutom har anfallaren Rasmus Jönsson förlängt sitt avtal med HIF.

Nu är ytterligare en bit på plats. Helsingborg har nämligen skrivit kontrakt med Dennis Olsson, som närmast kommer från söderettan och Eskilsminne.

– Det känns spännande. Det är verkligen en kul utmaning och jag ser framemot åren här i klubben. Som spelare har jag väldigt stor arbetsvilja, snabbhet och teknik. Jag kommer till avslut och bidrar med poäng. Man har alltid haft koll på HIF, det är den lokala föreningen man hejat på och följt från att man var en liten grabb fram tills nu, säger 21-åringen till HIF:s hemsida.

”Roligt att ha första nyförvärvet på plats”

Dennis Olsson har tillhört Eskilsminnes A-trupp sedan 2017 och den gångna säsongen noterades han för 29 matcher och sex mål. Säsongen blev däremot ingen större framgångssaga – Eskilsminne slutade på en fjortondeplats och åkte ner till division 2.

– Det är väldigt roligt att ha första nyförvärvet på plats och fortsätta bygga laget inför säsongen. Dennis är en ung och lokal talang som passar in i den profil vi söker. Han har dessutom under året visat att han har kvalité för att direkt kunna gå in och konkurrera om en plats i laget, säger HIF:s sportchef Andreas Granqvist, som så här långt in på årets transferperiod sett en hel del spelare vinka adjö till Olympia.

Erik Figueroa, Shkodran Maholli, Kebba Ceesay, Joseph Ceesay, Adam Eriksson och Mohammed Abubakari har samtliga sedan tidigare signalerat att de inte fortsätter sina karriärer i Helsingborg.