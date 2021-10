HIF nollade – efter drömstart av Gais

Helsingborgs IF tog emot Gais under tisdagskväll. Två lag som slåss i olika ändar av tabellen.

Men under inledningen av matchen var det svårt att tro att det var hemmalaget som jagar allsvensk plats. Det såg ut att vara tvärtom.

Gais rivstartade matchen och skapade ett tryck på hemmalaget. Redan i den fjärde minuten kom utdelningen.

Julius Lindberg nickskarvade en hörna mot den bortre stolpen. Där kom Simon Alexandersson farande och nickade in ledningsmålet.

– Det var jätteskönt, det är en tuff bortamatch och vi visste att Helsingborg skulle ha mycket boll, säger målskytten till Discovery plus i halvtid.

Tog över matchen

Det dröjde tio minuter innan HIF kom in i matchen på riktigt. Och när de väl vaknade tog de över matchbilden.

Men trots ett stort bollinnehav i den första halvleken hade de svårt att skapa chanser. Den dröjde till den 45:e minuten innan Anthony van den Hurk fick en skaplig målchans, men bollen ville inte in.

I den andra halvleken fortsatte hemmalaget att styra spelet. Till skillnaden från den första så skapade de även betydligt fler målchanser.

Bland annat stod Brandur Hendriksson för en snygg aktion när han väggspelade sig in i straffområdet. Men Mathias Karlsson fick tag på avslutet som var på väg att slinka in under armen.

Missade chans att närma sig Sundsvall

Med kvarten kvar skapade hemmalaget ett enormt tryck. Det slutade med en hörna där spelare efter spelare försökte få i väg ett skott på mål, men Gais täckte varenda millimeter framför Karlsson.

I slutminuten fick van den Hurk ett gyllene läge att kvittera när han tre meter framför mål fick i väg ett avslut. Men Karlsson stod för en ny jätteräddning. I den 96:e minuten fick van den Hurk en boll i mål och de 4407 åskadare jublade högt – men domaren blåste för offside och matchen slutade 1-0 till gästerna.

HIF är kvar på tredjeplatsen i tabellen, fem poäng upp till andraplatsen, när fyra matcher nu återstår. Sundsvall, som ligger tvåa, förlorade i helgen och HIF missade därmed chansen att närma sig direktplatsen till allsvenskan.

För Gais var det tre blytunga poäng i bottenstriden. Laget har nu endast en poäng fram till Akropolis på säker mark.