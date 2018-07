HBK vände och vann efter chockstarten

Domaren Robert Daradic hade knappt blåst i gågn matchen förrän det stod 0-1 på resultattavlan. Sargon Abraham ordnade en hörna för bortalaget, HBK:s Peter Larsson nickade undan men inte bättre än rakt ut till Erik Lindell som nöp till direkt på volley. Drömstart för Degerfors och ett paralyserat Halmstad hade inte mycket att komma med under första halvlek.

Sen klev Kesuke Kinoshita in i handlingarna.

Japanen inledde andra halvlek med att kombinationsspela sig fram till straffområdet och avslutade kyligt i öppet mål från nära håll i den 58:e matchminuten. Kvitterat på Örjans Vall och ett hungrigare och mer aggressivt HBK jagade på för ytterligare mål.

Comeback för Pekalski

I den 63:e minuten kom så det efterlängtade bytet – Ivo Pekalski gjorde comeback i Halmstadtröjan när han ersatte Marcus Mathisen.

Och som han gjorde det.

I den 83:e minuten hittade han från nära håll i straffområdet återigen Kosuke Kinoshita som inte gjorde några misstag när han klackade in 2–1.

Målskytten var självfallet nöjd efter matchen.

– Det var en tuff match, vi spelar dåligt i början och släpper in ett enkelt mål. I andra spelar vi upp oss, höjer tempot och spelar mycket snabbare. Därför kommer också chanserna och vi tar en viktig lagseger i dag, säger Kinoshita till C More.

Japanen går nu upp i ensam skytteligaledning före just Degerfors Sargon Abraham. Båda står på tio mål vardera, men Kinoshita leder tack vare fler mål på färre matcher.