Han blir Östers nye tränare efter Velic

Den tidigare spelaren Denis Velic har varit tränare i Öster sedan 2019.

Under slutskedet av den gångna säsongen, då Öster slutade på femte plats i superettan, meddelade Velic dock att han skulle tacka för sig.

– Jag känner mig otroligt tacksam att ha fått möjligheten att träna Östers IF och klubben i mitt hjärta under 2,5 år. Otroligt stolt och nöjd med det jag och mina kollegor har åstadkommit under min tid här. Tack för allt, vi ses på läktaren, sa Velic i ett pressmeddelande.

Srdjan Tufegdzic klar för Öster

Nu står det klart att Srdjan Tufegdzic, 41, blir Denis Velics ersättare.

Tränaren har dubbelt serbiskt och isländskt medborgarskap och kommer senast från jobbet som assisterande tränare för Valur. Han har tillbringat hela sin tränarkarriär på Island.

Enligt SportExpressens uppgifter är Tufegdzic klar för Öster och presenteras under fredagen.

