”Det känns fantastiskt att gå till jobbet igen”

Den 17 juli blev det officiellt att Andreas Granqvist lägger skorna på hyllan. Drygt två månader senare tackades den förre HIF-kaptenen av inför publiken på Olympia inför mötet med Trelleborgs FF.

Det innebar ett avslut för en av klubbens största.

Hur har tiden varit sedan du fattade beslutet att lägga av?

– Det har gått helt okej. Matchdagarna har varit värst. Man känner att man vill vara ute på planen och hjälpa grabbarna men jag har ganska snabbt landat i beslutet. Det har varit en lång process, jag har varit skadad under två års tid så det är ju inte något som kom helt plötsligt att det var dags snart att lägga ner, säger Granqvist.

”Gick inte som det var innan”

Numera fokuserar han enbart på sportchefsrollen. Ett jobb han tidigare kombinerat med rollen som lagkapten och mittback i HIF men som blev för mycket.

Under 2019 tog han därför ett avbrott från rollen som sportchef och enbart fokuserade på att återhämta sig från sin skada under 2020 var han en del av HIF:s sportgrupp.

Inför årets säsong hade han som han själv beskriver det ”en tydligare periodisering” mellan rollen som sportchef och spelare.

– Det gick inte som det var innan. Med tanke på skadan och allt vad det innebär så då tog jag ett och fokuserade bara på att bli frisk men det höll ju inte då heller, säger han.

Att sedan i somras enbart vara sportchef har hjälpt honom i arbetet.

– När jag väl slutade så har det varit hundratio procent på sportchef så det är klart att det har underlättat och ger mig mera tid till den sysslan, säger han.

”Mår mycket bättre”

Även hans mående har påverkats till det positiva.

– Nu mår jag mycket mycket bättre än vad jag gjorde innan. Jag känner mig mer avslappnad och känner att jag kan lägga tiden på rätt saker och kunna fokusera på det till hundra procent och inte ha två roller. Det tog mer än vad jag trodde, man tror att man klarar av det mesta men man märker att det sliter på en.

– Man har familj och allt annat runtomkring och sedan skadan på det, det blir en metal belastning. Nu känner jag att det känns fantastiskt rolig att gå till jobbet igen och jag känner mig full med energi.

Planerar inför nästa säsong

Vad var den största utmaningen med att kombinera rollen som sportchef och spelare?

– Det finns bara 24 timmar om dygnet och sportchef är du 24 timmar om dygnet. När jag spelar och tränar går de timmarna bort från det andra.

– Nu har det blivit mycket mer administrativa i och med att jag har gått in hundra procent med avtal och så vidare, men jag trivs extremt bra och ser verkligen fram emot framtiden. Jag tycker att vi har fantastiska förutsättningar att komma tillbaka till var vi hör hemma och bygga föreningen långsiktigt, säger Granqvist.

Efter att ha trillat ur allsvenskan 2020 toppar just nu Helsingborgs IF superettan och har under hösten som kommer ett fint utgångsläge för att göra sejouren i superettan ettårig och återvända till allsvenskan.

Och för sportchef Granqvist är arbetet inför nästa säsong i full gång.

– Det har redan börjat vi har redan nu gjort klart med (Ali) Suljic för nästa år och vi tittar redan nu på truppen inför nästa säsong. Jag har ganska bra blick över vilka avtal som går ut och vilka killar som vi vill ha in och på vilka positioner framför allt. Vi håller på att jobba nu, sedan får vi se om det blir färdigt redan innan säsongen är slut eller om det blir färdigt efter säsongen. Vi vet lite mer mot slutet var vi är nästa år, säger Granqvist.