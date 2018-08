Falkenberg vann Hallandsderbyt

Över 4300 personer vallfärdade till fredagskvällens toppmöte - och hallandsderby - mellan Falkenberg och Halmstad i superettan.

Inför matchen skilde det sex poäng mellan tvåan Falkenberg och fyran Halmstad.

Och derbyt skulle bli en målsnål historia med mycket felpassningar.

Efter en mållös första halvlek klev hemmalagets Robin Östlind fram i den 66:e minuten och blev matchhjälte med det som till slut blev derbyts enda mål.

– Jag träffade bollen och den gick in, skämtar Robin Östlind i C More.

– Nej men det var ett bra inspel och sedan är det ärligt talat en snedträff. Jag skulle skjuta i andra hörnet, fortsätter han.

Enligt målskytten blev det också en rättvis seger till slut för Falkenberg.

– Halmstad kom ut mycket starkare än oss i andra halvlek men vi körde över Halmstad i första halvlek och var värda ett mål så det blev rättvist ändå till slut, säger han.

Att det var en nervig match med mycket felpass kommenterade matchhjälten:

– Det ska ju inte vara det men det ligger något i det. Det är mycket folk på läktaren och det spökar till sig.

Tredje raka förlusten för Halmstad

För Halmstad var det tredje raka förlusten i superettan. I tabellen betyder det att de två platserna för direktavancemang till allsvenskan är allt längre bort.

Falkenberg kliver å sin sida upp i toppen av superettan med fredagskvällens tre färska poäng, förvisso med en match mer spelad än tvåan Helsingborg.

– Vi är ett starkt lag. VI har visat det hela våren och början av hösten. Vi tillhör topp två i superettan, säger Robin Östlind.

I nästa omgång av superettan ställs Falkenberg mot Degerfors, den matchen spelas nästa söndag.

Samma dag möter Halmstad Frej.

Publiksiffran i toppmötet mellan Falkenberg och Halmstad slutade på 4322 personer.