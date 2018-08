Han bröt kontraktet med BK Häcken i slutet av förra säsongen på grund av långvariga skadeproblem.

Nu kan Alexander Farnerud vara tillbaka i spel – men denna gång i superettan och Helsingborgs IF.

Den nordvästskånska klubben har hårdsatsat under sommarens värvningsfönster med Andreas Granqvist och Wanderson do Carmo som största namn. Även Rasmus Jönsson och Markus Holgersson är tillbaka i klubben, som nu kan möjligtvis kan räkna in ytterligare ett nyförvärv.

Kommer att provträna

Farnerud, med meriter från Stuttgart, Bröndby, Young Boys och Torino, kommer att provträna med Helsingborgs IF under de kommande dagarna. På lördag sker den första av flera träningspass för den nu 34-årige mittfältaren med Landskrona som moderklubb.