Avgjorde med kanon – en minut efter kallduschen

Halmstad var på väg att tappa värdefulla poäng i toppstriden efter kallduschen i slutet av matchen.

– Det var som brukar: halvdant i slutet. De fick in ett jävla skitmål, det var tungt. Därför var det kul att få göra mål och få tre poäng, säger Gabriel Gudmundsson, Halmstad BK, i C More efter matchen.

Mittfältaren drev upp bollen från mittplan, la bollen tillrätta och tryckte i väg en riktig kanon som letade sig in via stolpen.

Tog viktiga poäng

Därför lämnade också tabellfyran Örjans Vall med tre färska poäng – och är fortsatt två poäng bakom Eskilstuna på kvalplats.

– Det går bra nu. Men det är en lång serie med tuffa matcher. Det håller för mig nu, det är kul, säger matchhjälten.

Halmstad BK har under säsongen tappat flera poäng i slutminuterna. På frågan om varför svarar Gabriel Gudmundsson i C More:

– Den frågan har jag ställt mig x-antal gånger. Jag har inget bra svar på det. Vi får fortsätta jobba hårt i varje match, halvlek, minut och se hur det går.