Det var långt ifrån de bästa förutsättningarna för Halmstads BK i första gruppspelsmatchen i Svenska cupen.

Hela åtta spelare hade drabbats av magsjuka inför matchen plus tränaren Igor Krulj, rapporterade C More.

Manfallet gjorde att 17-årige Erik Ahlstrand fick starta på mittfältet mot ett Östersund där omskrivne nyförvärvet Ravel Morrison inledde på bänken.

Trots alla spelare borta lyckades HBK kämpa till sig en poäng efter att matchen slutat 0–0, mycket tack vare en stark kollektiv insats och en storspelande Malkolm Nilsson i målet.

Närmast att spräcka målnollan var Östersunds Curtis Edwards som sköt i insidan av stolpen.

– Det är klart att vi är nöjda med en poäng häruppe. Jag tycker vi gör det väldigt bra defensivt. Vi ligger väldigt bra i positionerna och gör det svårt för dem. De chanser de har är väl skott utifrån. Det är där de är lite farliga men vi har bra koll på dem, säger HBK-kaptenen Peter Larsson till C More.

”De som kommer in gör det jättebra”

Trots att man fick kasta om en del i laget på grund av magsjukan tyckte inte Peter Larsson att HBK:s instas påverkades så mycket.

– Det är klart att vi har tappat en del spelare men de som kommer in har gjort det jättebra. Det hade inte gjort så stor skillnad vilka vi haft på planen utan jag tycker att vi kollektivt gör det bra. Men vi vill få ute lite mer. När vi ligger så bra i defensiven är det offensiven som offras lite. Skulle vi gå mer för det så öppnas det bakåt och då är de giftiga. Därför får vi vara nöjda med matchen, men lite till kanske.

FC Rosengård förlorade

Division 2-laget FC Rosengård förlorade däremot sin inledande gruppspelsmatch hemma mot Brommapojkarna med 3–1.

Zakaria Sawo kvitterade till 1–1 i andra halvlek, men Gustav Sandberg Magnussons avgjorde med två mål för bortalaget.