Landslagsstjärnans succé – trots coronaspridningen

Kanske börjar landslagsförsvararen Amanda Ilestedt bli en riktigt van målskytt nu.

Hon inledde Bundesligasäsongen med att göra mål mot klassiska Werder Bremen. Sedan bidrog hon med ytterligare ett mål när det svenska landslaget fullständigt krossade Ungern med 8-0.

I onsdags var det dags igen.

När Bayern München slog MSV Duisburg med 3-0 var det Amanda Ilestedt som öppnade målskyttet.

– Självklart känns det bra. Det är jättekul att vi börjat så starkt. Vi har ändå fem vinster och fem nollor, så det känns så klart väldigt bra. Vi är på god väg så här långt, säger hon.

Men – ni har väl inte haft något riktigt toppmöte än?

– Nej, men oavsett är det viktigt att vinna de här matcherna också. Vi föll på några av matcherna mot mindre lag förra året, när vi inte var helt påkopplade. Det är otroligt viktigt att vinna varje match.

Hur har säsongsinledningen känts för egen del då?

– Jo, det har börjat bra. Jag känner mig i bra form. Det var kul att få spela med landslaget också. Alltid kul att få göra mål.

– Min form är bra och känslan är bra. Det är kul att spela fotboll igen, fortsätter Amanda Ilestedt.

Wolfsburg – den stora topprivalen

Bayern München är inte ensamma med att storma fram som en ångvält i Bundesligatoppen.

Faktum är att den rödblåa gigantklubben inte ens leder serien.

Trots fem av fem vinster. Trots inga insläppta mål.

Vem som leder serien? Det gör VfL Wolfsburg, med den svenska stjärnan Fridolina Rolfö i truppen.

– Jag längtar efter varje match. Sedan är det så klart extra kul att få möta de absoluta topplagen, som Wolfsburg. Men som sagt, jag längtar efter varje match, säger Amanda Ilestedt, som får möta Wolfsburg den 14 november.

Fridolina Rolfö och hennes VfL Wolfsburg utmanar Bayern i toppen av Bundesliga. Foto: DANIELA PORCELLI/SPP/SHUTTERSTOCK

Hur ser det ut att bli med Europaspelet för er del?

– Det är först i december vi kör i gång. Det är inte någon lottning, så vi vet inte hur det mer exakt blir. Men i mitten på december ska det börja, det är beskedet vi fått.

Covid-19-spridning i hemtrakterna

Fjolårets Bundesliga slutade med serieseger för Wolfsburg, hela åtta poäng före Bayern München.

Säsongen fick – precis som alla andra – en konstig paus under våren när covid-19 svepte förbi med full kraft. Sedan dess har läktarna i Tyskland mer eller mindre gapat helt tomma.

Inte minst i sydtyska Bayern, där smittspridningen varit extra påtaglig. Så sent som den 22 september annonserades nya restriktioner för just Bayern, efter att det upptäckts mer än 50 nya fall av covid-19 per 100 000 invånare.

– Ja, det är fortfarande helt tomt när vi spelar. Men när vi mötte Essen förra helgen fick det komma in 800 personer. Så det där beror helt på i vilket Bundesland vi spelar, säger Amanda Ilestedt.

Bayern är ju stora i hela landet och inte bara München, kom det folk och hejade på er i Essen också?

– Ja, vi hade några fans på plats, det var roligt! Men det har varit svårt att få in folk på matcherna i vårt eget område.

– Samtidigt har vi vant oss. Det har ändå varit så här sedan slutet på förra säsongen. Men vi saknar så klart våra fans.

Hur är det i Bayern just nu, får du leva i någon form av bubbla eller hur ser det ut?

– Nej, det är ett ”vanligt pandemi-liv”, med mask och allmänna regler. Vi är extra försiktiga, går inte i större folksamlingar och det är alltid munskydd som gäller.

Bundesligaäventyret fortsätter för Amanda Ilestedt den 11 oktober, med bortamatch mot TSG Hoffenheim.

Amanda Ilestedts tidigare klubbar 2010 – 2011: FC Rosengård (damallsvenskan) 2011: Vittsjö (Elitettan) 2011 – 2017: FC Rosengård (damallsvenskan) 2018 – 2019: Turbine Potsdam 2019 – 2020: FC Bayern München Visa mer Visa mindre

