Landslagsprofilens nya liv – som öl-installatör

Han värvades av Roy Hodgson under glansdagarna i slutet av 80-talet.

Niclas Nylén, som brukade stå i MFF-klacken som ung, kom till ett lag som var fullt med stora profiler som Anders Palmér och Joakim Nilsson och blivande storspelare som Jonas Thern, Stefan Schwarz och Martin Dahlin.

– Mellan 1986 och 1988 var vi sju eller åtta landslagsspelare. Det var ett jäkla gäng. Jag kommer ihåg att jag var jäkligt nervös – och det blir jag inte lätt, säger Niclas Nylén.

Han spelade totalt tio år i klubben i hans hjärta, gjorde över 400 A-lagsmatcher, blev lagkapten, vann allsvenskan, cupen, SM-guld och slog sig in i VM-truppen 1990 – innan han avslutade karriären som proffs i Tyskland, Italien och Kina.

– Jag är bara tacksam. Jag var inte den där supertalangen av alla spelare som kom fram då.

Niclas Nylén i MFF-tröjan. Foto: BILDBYRÅN

”Det är så jävla orättvist”

MFF-åren med Hodgson kantades av framgångar, men trots tre seriesegrar fick Nylén nöja sig med ett enda SM-guld (1988) eftersom allsvenskan på den tiden avgjordes via slutspel. MFF förlorade bland annat SM-finalen 1987 mot Norrköping efter straffar.

– Det var så mesigt. Vi vann allsvenskan överlägset och sen var det de åtta bästa som skulle slåss om det. Nej, jag räknar de allsvenska gulden som SM-guld de åren, säger Nylén.

– Det var katastrof. Det är så jävla orättvist tycker jag. Vinner man serien är man mästare. Punkt slut.

Fick känna på Hodgsons "hårtork"

Nylén lyfter gärna fram Roy Hodgsons storhet som tränare. Han minns dock en hemmamatch när han åkte på engelsmannens "hårtork" i paus.

– Jag skulle göra någon dribbling, men jag var ingen dribblingskonstnär utan levde mycket på min snabbhet. I halvlek sa Roy Hodgson till mig: “Don’t try to be a fucking Jocke Nilsson, just play your game”. Jag kommer inte ihåg vad jag försökte göra, men jag lyckades bevisligen inte, skrattar Nylén.

Karriären gick snabbt uppåt. Tre år efter MFF-flytten spelade Niclas Nylén i landslaget. Men den mångsidige yttern fick nöja sig med en plats i truppen i VM 1990 i Italien – som blev ett tungt misslyckande för Blågult som förlorade alla tre gruppspelsmatcher mot Brasilien, Skottland och Costa Rica med 2–1.

I dag har han sin tes om vad som gick snett.

– Allting från början. Vi var i Stenungsund och byggde upp oss, men var helt söndertränade när vi kom till Italien. Det är så som jag ser det. Det var ingen som var i form egentligen mer än Glenn Strömberg men han fick inte spela förrän i sista matchen, säger Niclas Nylén.

”Var lite sur på Tommy Svensson”

Det stannade vid åtta A-landskamper. Efter VM ratades Niclas Nylén när Tommy Svensson ersatte Olle Nordin som förbundskaptenen.

– Jag blev lite sur kan jag väl säga för jag var ganska bra 1993. Jag var nog Sveriges bästa yttermittfältare just då, men han tyckte inte om mig och då är det bara att lägga ner.

I Malmö FF blev han däremot lagkapten på 90-talet.

– Det är jag oerhört stolt över. Det är få som blir det och det var fantastiskt. Det var en känsla som överskrider det mesta, säger han med stolthet i rösten.

– Det gick inte så bra sportsligt de åren, men personligen var det en jättegrej. Jag var lagkapten i Leipzig också när jag var där, men det går inte att jämföra.

Efter tio säsonger i MFF fick Nylén chansen utomlands. Efter en säsong i Stuttgart Kickers gick flytten vidare till Cosenza i södra Italien.

– Där var det tufft som fan. Vi fick inte lönerna och det gick tufft sportsligt. Tränaren som hade köpt mig fick sparken. Det var väldigt rörigt.

Varför fick ni inte lönerna?

– Det är ingen som vet, skrattar Nylén.

Niclas Nylén och Roger Ljung i en landskamp mot Polen. Foto: BILDBYRÅN

Räddade proffskontraktet – med 14 hundradelar

Nylén ville bort och räddades av ett samtal från Jens Fjellström som då var proffs i kinesiska Dalian Wanda.

– De behövde en spelartyp som mig. Vi var helt överlägsna och vann både serien och cupen och gick till final i asiatiska Champions League.

Men det var på håret att Nylén säkrade proffskontraktet. Han klarade kinesernas löptester med minimal marginal.

– Jag klarade det med 14 hundradelar totalt. Hade jag inte klarat det hade jag inte fått proffskontraktet.

I Kina kunde det vara 80 000 åskådare på matcherna och lönen var hyfsad. Samtidigt var det dyrt att bo där. Nylén och Fjellström var de enda utländska spelarna i laget och de fick – till skillnad från de inhemska spelarna som bodde ihop 11,5 månad på året – bo på en camp.

– Där hyrde vi varsitt hus och det var inte billigt. Det var inte så att man kunde vräka sig i pengar men det var bättre än jag hade i Europa.

Efter en kort sejour i Halmstad, sedan dåvarande MFF-tränaren Frans Thijssen inte ville värva honom, avslutade Niclas Nylén karriären i tyska Leipzig.

Efter fotbollslivet tog slut har han bland annat bott och jobbat i Thailand, men är sedan flera år tillbaka i Malmö och Höllviken.

Jobbar som öl-installatör

I dag jobbar MFF-legendaren som – öl-installatör.

– Vi (företaget) jobbar för alla bryggerier kan man säga och vi är täckande med vatten, juice, läsk och öl. Vi sköter allting, från maskiner, slangar, kranar. Hela systemet, säger Niclas Nylén.

Hans arbetsgivare hade först ingen aning om att han hade en MFF-legendar som anställd.

Nylén tycker bara att det är roligt.

– Jag trivs skitbra. Jag hoppas att de inte sparkar mig innan pensionen. Jag har frihet, möter trevliga personer. Du vet, det absolut viktigaste när du kommer ut på restaurang är att ölen fungerar. Det är faktiskt så, skrattar han.

Stor MFF-supporter

På ett vis har Niclas Nylén också slutit cirkeln. Han är tillbaka i MFF-klacken på ståplatsläktaren. Han är på alla hemmamatcher och åker på många bortamatcher, inte minst i Europa. Han var bland annat på Stamford Bridge när MFF mötte Chelsea i Europa League i februari. Flyg och hotell till Europa League-slutspelsmötet bokades tidigt.

– Jag är en stor supporter, säger Nylén som flög hem från Thailand för att bland annat vara med och fira SM-guldet 2010.

Hur har övergången gått från att vara stor MFF-spelare till att bli MFF-supporter igen?

– Det var inga problem. De äldre MFF-supportrarna och jag känner varandra väl och det finns fortfarande ganska många i min ålder som följer Malmö och som följde Malmö när jag spelade också. Sen har man lärt känna fler och fler när man åkt på bortamatcherna. Man träffas på bussar och på torg innan matcherna.